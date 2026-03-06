전체기사 최신뉴스 GAM
하나은행, 스타트업 성장 지원 애자일랩 프로그램 참여 스타트업 10곳 선발

스타트업 디지털 역량 접목해 기술 상용화 프로젝트 착수
스타트업 원천 기술 은행 업무 적용 '현업 주도형 혁신' 모델 강화

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 유망 스타트업을 육성하는 스타트업 성장 지원 프로그램 '하나원큐 애자일랩 17기'에 참여할 스타트업 10곳을 선발하고, 은행 서비스에 스타트업의 디지털 역량을 접목하는 기술 상용화 프로젝트 착수를 위한 전략적 파트너십 구축에 나선다고 6일 밝혔다. 

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 지난 5일 을지로 하나은행 본점에서 유망 스타트업을 발굴해 육성하는 스타트업 성장 지원 프로그램 '하나원큐 애자일랩 17기' 출범식을 갖고, 은행 서비스에 스타트업의 디지털 역량을 접목하는 '기술 상용화 프로젝트' 착수를 위한 전략적 파트너십을 구축했다. 이날 출범식에 참석한 엄태성 하나은행 AI디지털혁신그룹 상무(사진 가운데)가 '하나원큐 애자일랩 17기'에 선발된 스타트업 대표들과 기념촬영을 하고 있다. [사진=하나은행]2026.03.06 dedanhi@newspim.com

'하나원큐 애자일랩'은 하나은행이 청년 창업가와 스타트업이 자립할 수 있는 생태계 조성을 위해 지난 2015년 신설한 금융권의 대표 스타트업 엑셀러레이팅 프로그램으로, 이번 17기까지 우수한 혁신기술을 보유한 총 200개의 유망 스타트업을 발굴·육해왔다.

하나은행은 이번 '하나원큐 애자일랩 17기' 출범 행사에 앞서 스타트업과 '기술 상용화 프로젝트' 착수를 위한 업무협약을 체결하고, 스타트업의 원천 기술을 은행 업무에 적용하는 '현업 주도형 혁신' 모델을 강화해 나가기로 했다.

이를 통해 스타트업에게는 금융권 데이터를 활용한 기술 실증 기회를 제공해 기술의 완성도를 높일 수 있게 돕고, 은행은 현업에 도움이 되는 맞춤형 솔루션을 스타트업으로부터 확보해 손님께 차별화된 금융서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

'하나원큐 애자일랩 17기'로 선발된 스타트업은 ▲곳간로지스(대표 김자영) ▲그린다에이아이(대표 강호진) ▲라온데이터(대표 최성) ▲사이오닉에이아이(대표 고석현) ▲소프트런치(대표 배진홍) ▲인디드랩(대표 정요한) ▲인핸스(대표 이승현) ▲지미션(대표 한준섭) ▲쿠파(대표 노명헌) ▲크디랩(대표 배수정) 등 총 10개社로, 차세대 금융 혁신을 이끌 핵심 기술인 인공지능(AI) 에이전트·AX 솔루션·프롭테크 등을 보유한 유망 스타트업이다.

선정된 스타트업 기업들은 하나금융그룹 관계사와의 협업 및 직·간접 투자검토 등 네트워크 연계를 비롯해, 하나은행이 운영하는 '스마트 워킹 스페이스'를 전용 사무공간으로 제공받는다.

또한, 하나은행 글로벌 네트워크를 활용한 해외 진출 지원과 함께 실무 완성도를 높이기 위한 경영·법률·세무 컨설팅 등 스타트업이 성장에만 전념할 수 있도록 광범위한 지원을 받게 된다. 

하나은행 디지털전략사업부 관계자는 "지난 2015년 이후 스타트업과 함께 금융의 내일을 함께 고민해 온 하나은행은 이번 '하나원큐 애자일랩 17기'를 통해 AI기술의 실질적인 상용화를 추진할 예정"이라며 " 앞으로도 기술력 있는 청년 기업들이 금융산업의 표준을 바꾸는 주역으로 성장할 수 있도록 든든한 조력자 역할을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com

