[EPL] 토트넘, 홈에서 팰리스에 완패... '2부 강등' 벼랑에 서다

2026.03.06 (금)
5연패 늪에 빠지며 리그 16위... 18위 웨스트햄과 승점 1점 차

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '캡틴' 손흥민을 떠나보낸 토트넘 홋스퍼는 더 이상 EPL '빅6' 중 하나인 예전의 토트넘이 아니다. 유로파리그 우승 트로피를 들어 올린 지 채 1년도 지나지 않아 강등이라는 벼랑 끝에 섰다.

토트넘은 6일(한국시간) 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 2025-2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 29라운드에서 크리스털 팰리스에 1-3으로 역전패했다. 토트넘은 리그 5연패, 11경기 연속 무승(4무 7패)의 늪에 빠졌다. 9라운드까지만 해도 3위였던 팀은 어느새 승점 29, 16위까지 떨어졌다. 강등권 최상단인 18위 웨스트햄(28점)과는 승점 1점 차로 다음 라운드 결과에 따라 곧장 강등권으로 추락할 수도 있다.

[런던 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 토트넘 파페 마타르 사르가 EPL 29라운드 크리스털 팰리스와 홈경기에서 패한 뒤 낙담하고 있다. 2026.3.6 psoq1337@newspim.com

전반 34분 솔란케가 아치 그레이의 패스를 받아 선제골을 넣었을 때만 해도 분위기는 나쁘지 않았다. 4분 뒤 미키 판더펜의 페널티 박스 파울과 레드카드에 이어진 이스마일라 사르의 페널티킥 실점으로 경기의 축이 완전히 무너졌다. 수적 열세에 빠진 토트넘은 전반 추가시간 라르센에게 역전골, 사르에게 쐐기골까지 허용하며 순식간에 1-3으로 뒤집혔다.

토트넘의 추락 원인은 주축 선수 몸 관리 실패다. 데얀 쿨루세브스키, 제임스 매디슨, 로드리고 벤탕쿠르, 모하메드 쿠두스 등 핵심 자원 상당수가 부상자 명단에 이름을 올렸다. 겨울 이적시장에서의 보강도 미미했다. 이미 얇아진 스쿼드는 줄부상 속에서 더 허약해졌다.

벤치에서도 혼선은 계속됐다. 토트넘은 유로파리그 우승을 이끈 포스테코글루 감독을 내보내고, 토마스 프랑크 감독 체제로 새 시즌을 시작했다. 그러나 프랑크 역시 선수단 신뢰를 얻지 못한 채 조기 경질됐고, 뒤이어 유벤투스에서 팀을 이끌었던 이고르 투도르가 임시 사령탑으로 부임했다. 짧은 시간 안에 감독이 잇따라 바뀌면서 전술적 일관성은 사라졌고, 선수들의 움직임은 조직력보다 즉흥성에 기대는 장면이 늘었다.

[런던 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 토트넘 히샤를리송(가운데)이 EPL 29라운드 크리스털 팰리스와 홈경기에서 패한 뒤 낙담하고 있다. 2026.3.6 psoq1337@newspim.com

구조적인 문제도 겹친다. 토트넘은 오랫동안 '짠돌이 구단' 이미지를 안고 살아왔다. 유대계 자본을 기반으로 재정을 안정적으로 관리해 왔지만, 그 과정에서 과감한 투자와 '완성형 스타' 영입에는 인색했다는 비판이 뒤따랐다. 토트넘 출신 가레스 베일은 BBC 인터뷰에서 "토트넘은 사업적 관점에서 너무 조심스럽다"며 "완성형 선수를 데려오지 않는 게 가장 큰 문제"라고 꼬집었다.

손흥민의 공백은 단순히 173골을 책임지던 득점원의 이탈이 아니다. 지난 시즌까지 토트넘의 공격과 수비를 동시에 묶어주던 정신적 지주, 흔들릴 때마다 팀을 다시 세우던 '캡틴'의 부재가 이번 시즌 위기에서 더욱 크게 드러나고 있다.

옵타를 비롯한 데이터 업체들은 여전히 토트넘의 강등 가능성을 두고 무시할 수 없는 수준으로 평가한다. 팬들뿐 아니라 영국 공영방송 BBC를 포함한 현지 언론에서도 토트넘 강등 시나리오는 더 이상 농담이 아니라 진지한 토론 주제가 됐다.

psoq1337@newspim.com

경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

