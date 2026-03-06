케이엔에스 "관계사, 美 최대 전기차 46파이 핵심 부품 최종 통과·양산 개시"

종루이코리아, 美 최대 전기차 품질테스트 유일 통과





[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 정밀 부품 전문기업 케이엔에스의 관계사 종루이코리아가 북미 최대 전기차 기업으로부터 46파이(4680) 배터리 핵심 부품에 대한 최종 품질 테스트를 통과하고 양산을 개시했다고 6일 밝혔다.

회사에 따르면 현재 종루이코리아를 제외하고 해당 부품에 대해 품질 테스트를 통과한 기업은 전무하며 양산까지 개시한 기업은 종루이코리아가 유일하다. 종루이코리아는 이번 양산을 시작으로 이른 시일 내 제품 공급을 이어간다는 계획이다. 제품을 공급받는 엔드유저가 미국 내 시장 점유율 1위 기업인 만큼 막강한 현금 창출원을 확보했다는 게 내부적 평가다.

특히 이번 성과로 종루이코리아는 2170에 이어 4680 배터리 분야에서도 핵심 부품 1차 벤더로 자리매김하게 됐다. 현재 종루이코리아 1공장에서는 2170 배터리용 부품을, 2공장에서는 4680 배터리용 부품을 각각 생산하고 있다.

케이엔에스 로고. [사진=케이엔에스]

또한 종루이코리아는 향후 추가 발주 물량 확대에 대비해 3공장 증설도 논의 중이다. 4680 원통형 배터리가 차세대 주력 배터리 폼팩터로 자리잡을 것으로 예상됨에 따라 수주 물량 확대에 선제적으로 대응하기 위함이라는 게 회사 측 설명이다. 4680 배터리는 높은 에너지 밀도와 긴 출력 유지 시간이 강점으로 전기차뿐 아니라 에너지저장장치(ESS)와 휴머노이드 등 로봇 분야에도 적합한 것으로 평가받고 있다.

회사 관계자는 "1차 테스트에 이어 최근 최종 테스트에서도 품질 인증을 획득하며 본격적인 양산 체제에 돌입했다"며 "향후 제품 공급 규모는 지속 확대될 예정으로 이에 따라 종루이코리아의 매출 성장세도 큰 폭으로 증가할 것으로 예상된다"고 밝혔다.

한편 지난해 설립된 종루이코리아는 뛰어난 기술력과 정확한 납기 능력, 중국산 제품 이용 제한 정책 등 다양한 요인에 힘입어 빠른 성장세를 보이고 있다. 종루이코리아는 기존 모회사들의 네트워크와 안정적인 공급 레퍼런스를 기반으로 미국 내 시장 점유율 확대에 나설 계획이다.

nylee54@newspim.com