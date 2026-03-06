부산시·교육청, 교육행정발전·현안해결 협력 방안 논의…교육행정협의회

학생 안전·돌봄 강화 협력 추진
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시와 부산시교육청은 6일 교육청 전략회의실에서 '2026년도 상반기 교육행정협의회'를 개최했다고 밝혔다. 양 기관은 교육행정 발전과 현안 해결을 위한 협력 방안을 논의했다.
이번 협의회는 지역인재 양성과 학생 안전 등 교육 현안을 효율적으로 추진하기 위해 매년 상·하반기 2회 개최된다. 박형준 시장, 김석준 교육감, 양 기관 국장 등 참석 아래 총 6건 안건을 심의했다.
시 안건은 ▲스마트(AI)학교 조성▲햇빛학교 RE100 기업 상생 프로젝트▲부산형 어린이 영어 교재 'English Waves' 개발▲부산형 AI 교육 협력 체계 구축 4건이다. 교육청은▲국립청소년디딤센터 유치▲2026년 협약형 특성화고 육성 지원 2건을 제안했다.
양 기관은 학생 통학 안전환경 조성, 교육복지·돌봄 지원 확대 등 시민 체감 과제를 지속 협력해왔다. 2025년 논의된 부산남고 이전 부지 활용도 진행 중으로, 교육청은 체육중·고 확장, 시는 관광지구 거점 조성을 추진한다.
박형준 시장은 "정책 추진 속도와 체감도를 높여 현장 변화를 앞당기겠다"며 "학생 안전·돌봄·미래역량 강화를 위한 교육청과의 협력을 더욱 촘촘히 추진하겠다"고 밝혔다.
ndh4000@newspim.com