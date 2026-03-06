이란 女축구 대표팀, 1차전 침묵 깨고 2차전 국가 제창

2일 한국전 침묵...5일 호주전서는 거수 경례

이란 언론인 "이란 정부 압박 분명" 주장

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 한국과의 조별리그 첫 경기에서 국가 연주 때 침묵했던 이란 여자축구대표팀 선수들이 두 번째 경기에서는 국가를 부르며 거수경례를 했다.

이란은 5일 호주 골드코스트 스타디움에서 열린 대회 조별리그 A조 2차전에서 개최국 호주와 맞붙어 0-4로 패했다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 이란 여자 축구국가대표팀 선수단이 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 조별리그 2차전을 앞두고 기념 촬영을 하고 있다. [사진=AFC 홈페이지 캡처] 2026.03.06 football1229@newspim.com

경기 전 국가 연주 때 이란 선수들은 국가를 제창하며 오른손으로 거수경례를 했다.

앞서 이란 선수들은 신상우 감독이 이끄는 한국과의 1차전에서는 국가를 부르지 않고 침묵했다. 당시 행동은 이란 정부에 대한 항의 또는 저항의 의미로 해석되며 주목을 받았다.

영국 BBC에 따르면 이날 경기장에서는 일부 관중이 이란 선수들의 행동에 야유를 보냈다.

경기장 밖에서는 수십 명의 이란계 호주인들이 모여 이스라엘 국기와 호주 국기, 이란 혁명 이전 국기를 흔들며 시위를 벌이기도 했다.

호주에 상주하는 '이란인터내셔널TV'의 알리레자 모헤비 특파원은 미국 ABC와의 인터뷰에서 "선수들이 국가를 부르도록 지시받았다는 점은 의심의 여지가 없다"며 "현 정권과 선수단을 경호하는 보안팀이 군대식 경례와 국가 제창을 요구한 것이 분명하다"고 주장했다.

[골드코스트 로이터=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 이란 여자 축구국가대표팀 주장 자흐라 간바리가 1일 기자회견에 참석해 질문을 듣고 있다. 2026.03.06 football1229@newspim.com

최근 이란은 미국과 이스라엘의 공습으로 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이를 포함한 지도부 일부가 사망하는 등 정치·군사적 긴장이 고조된 상황이다. 이란 대표팀은 공습이 시작되기 전 호주에 입국해 대회를 준비해왔다.

이 같은 장면은 2022 카타르 월드컵 당시 이란 남자대표팀 상황과도 유사하다. 당시 남자대표팀 선수들은 국내 반정부 시위가 이어지는 가운데 조별리그 1차전에서는 국가를 부르지 않았다. 하지만 2차전에서는 다시 국가를 제창했다.

한편 이란은 한국과의 1차전에서 0-3으로 패한 데 이어 호주에도 0-4로 완패했다. 조 최하위로 밀린 이란의 8강 진출 가능성은 떨어진 상황이다.

