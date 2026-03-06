한미글로벌 전채은 프로, 빌드너 국제 건축 공모전 특선 수상

친환경 콘크리트 구조물 설계 제안으로 높은 평가 받아

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 글로벌 PM 전문기업 한미글로벌은 사내 건설전략연구소 소속 전채은 프로가 글로벌 건축 공모 플랫폼인 빌드너에서 주최한 콘크리트 파빌리온 국제 공모전에서 특선을 수상했다고 6일 밝혔다.

한미글로벌 전채은 프로 [사진=한미글로벌]

빌드너는 2011년 설립된 국제 건축 공모전 전문기관으로 15년간 180회 이상의 공모전을 개최해 왔다. 이번 공모전 주제는 현대 건축의 핵심 재료인 콘크리트의 구조적 가능성과 공간적 가치를 재구성해 소규모 임시 건축물인 파빌리온으로 구체화하는 것이다.

전 프로는 지면과의 접촉을 최소화해 자연 훼손을 줄이고 지속 가능한 친환경 콘크리트 구조물을 설계했다. 특히 건축물 중심부인 중앙 모듈을 하이브리드 코어로 설계해 냉난방 및 전기 설비를 통합 관리하면서 능동적인 환경 제어가 가능한 건축 시스템을 제안했다는 점이 높은 평가를 받았다. 이번 국제공모 참가는 국토교통부의 건축설계 인재 육성사업 지원을 받아 진행됐다.

지난 2019년 한미글로벌 신입사원 공채로 입사한 전 프로는 입사 후 투자자산운용사와 건축사 자격증을 취득했으며 필리핀 마닐라베이와 한국은행 본사 사옥 신축 현장을 거쳐 현재 건설전략연구소에 근무하고 있다.

한미글로벌 건설전략연구소는 건설 산업의 가치를 높이고 선진 건설 문화를 정착시키기 위한 연구를 수행하고 있으며 구성원들의 전문 역량 개발을 위한 GPMU 등 다양한 프로그램을 운영하고 있다.

