2026.03.06 (금)
전북, 피지컬 AI 기반 'K-팩토리' 허브 구축

1조 AX R&D 사업 추진·첨단 AI 실증단지 조성
새만금 데이터센터 구축·AI 인재양성 체계 마련

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 과학기술정보통신부와 함께 피지컬 AI 기반 제조혁신 생태계 구축에 나선다고 6일 밝혔다.

도는 첨단 AI 실증단지 조성과 데이터센터 구축, 전문 인력 양성을 연계해 전북을 'K-팩토리' 거점으로 육성한다는 구상이다.

전북자치도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.03.06 lbs0964@newspim.com

배경훈 과기정통부 장관은 지난 27일 열린 타운홀미팅에서 피지컬 AI 개념을 비빔밥에 비유했다. 서로 다른 로봇과 공정 장비, 현장 데이터, 숙련 기술이 인공지능으로 연결돼 하나의 공장 시스템으로 작동한다는 설명이다.

핵심 동력은 전북대학교를 중심으로 올해부터 5년간 추진되는 '전북 AX R&D 사업'이다. 약 1조 원 규모로, 피지컬 AI 공장 구현에 필요한 기술과 실증 기반을 단계적으로 구축하는 것이 목표다.

사업의 중심에는 협업 지능 기술이 있다. 다양한 기계와 로봇이 스스로 판단하고 협업하도록 하는 운영 소프트웨어로, 외산 플랫폼 의존을 줄이고 독자 피지컬 AI 협업 소프트웨어를 개발한다는 계획이다.

물류 로봇, 정밀 조립, AI 품질검사 등 현장 적용 기술도 함께 실증해 통합형 피지컬 AI 공장 모델을 구현한다.

이를 뒷받침할 인프라는 새만금에 구축된다. 오는 2029년 완공을 목표로 하는 새만금 AI 데이터센터는 GPU 5만 장과 100MW급 전력을 갖춘 대형 시설로, 투자 규모는 약 5조8000억 원에 달한다.

현대자동차그룹도 AI 데이터센터 설립 계획을 밝히며 사업에 힘을 보탰다.

도는 피지컬 AI 실증 모델을 지역 산업 전반으로 확산할 계획이다. 생산부터 물류·배송까지 전 과정을 데이터로 연결하는 지능형 물류 체계를 구축하고 제조 현장 적용 과제를 확대해 산업 경쟁력을 높인다는 전략이다.

또한 오는 2027년 AI 분야에서 약 1만2800명의 인력이 부족할 것으로 전망되는 가운데, 전북대를 중심으로 AI 융합대학원 등 전문 인재양성 거점을 마련해 산업 수요에 맞는 인력 공급 체계를 구축할 계획이다.

전북자치도 관계자는 "전북의 피지컬 AI 전략이 국가 AX 정책과 맞물리게 됐다"며 "실증과 산업 확산, 인재 양성을 연계한 로드맵을 추진하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com

