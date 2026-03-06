전체기사 최신뉴스 GAM
안양시, 경기도 인구 50만 이상 도시 중 출생아 증가율 1위 달성

청년-신혼부부 유입 촉진 '주거정책'
아이 낳고 키우기 좋은 '출산·양육지원'
"아이들 울음소리가 많이 들릴 수 있도록 지원"

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 지난해 경기도 인구 50만 이상 대도시 가운데 출생아 수 증가율 1위를 달성했다고 6일 밝혔다.

안양시 출생아수 증가율 경기도 인구 50만명 이상 대도시 1위 카드 이미지. [사진=안양시]

시에 따르면 국가데이터처가 지난달 말 발표한 국가통계포털(KOSIS) 잠정 통계에 따르면, 2025년 안양시의 출생아 수는 총 3800명으로, 2024년(3323명) 대비 14.4%(477명) 급증하며 도내 인구 50만 이상의 지자체 중 가장 높은 상승폭을 기록했다.

안양시는 '청년특별도시 안양'을 표방하며 그동안 다각적인 청년·인구·출산 정책을 추진해왔다. 

◆ 청년-신혼부부 유입 촉진 '주거정책'

시는 출생아 수 증가의 주요 원동력으로 '청년주택 공급'을 꼽고 있다. 재개발·재건축 사업지구 내 건설하는 국민주택규모 주택을 매입해 청년주택으로 주변 시세의 60~80% 수준으로 공급하고 있다.

이를 통해 최근 2년간 덕현지구 105세대, 비산초교주변지구 133세대, 삼신6차아파트지구 19세대 등이 순차적으로 공급됐으며, 올해 공고한 호계온천 주변지구(79세대)에는 총 2510건이 접수돼 평균 31.8대 1의 높은 경쟁률을 기록하며 청년층의 높은 수요를 확인했다. 시는 청년층의 주거 안정을 위해 2033년까지 최대 3299세대의 청년주택을 지속적으로 공급해 나간다는 계획이다.

시는 주택 공급뿐만 아니라 전·월세 보증금 대출이자 및 월세 지원, 신혼부부 주택매입 및 전세자금 대출이자 지원, 청년가구 이사비 지원 등 청년 주거 안정을 위한 정책이 함께 추진되며 청년들의 '안양 정착'을 지원하고 있다.

특히 월세 지원사업은 더 많은 청년들이 혜택을 누릴 수 있도록 올해부터 지원 대상을 청년가구 기준중위소득 120% 이하, 지급대상이 19~39세의 무주택 청년으로 확대했으며, 월 10만원씩 최대 10개월간 지원한다.

◆ 아이 낳고 키우기 좋은 '출산·양육지원'

출산 가정의 경제적 부담을 덜고, 안정적인 출산 환경을 조성하기 위한 맞춤형 출산·양육 지원사업에도 힘을 쏟고 있다.
산후조리비, 첫만남이용권, 아이좋아 행복꾸러미, 임신축하금, 출산지원금 등 다양한 출산 지원을 통해 아이 낳기 좋은 환경 조성에 주력하고 있다.

특히 출산지원금은 안양시에 12개월 이상 거주한 출산 가정을 대상으로 지급되며 ▲첫째아 200만원 ▲둘째아 400만원 ▲셋째아 이상 1,000만원이 2~4회에 걸쳐 분할 지원된다.

또 부모의 육아를 지원하기 위해 아이돌봄 지원사업, 육아나눔터 운영 등을 지원하며, 야간 경제활동이나 긴급한 이유로 돌봄이 필요한 영유아를 위해 만안구와 동안구에 각각 1곳씩 24시간 시간제 보육 어린이집도 운영한다.

시 관계자는 "그동안 청년정책을 시정의 최우선 과제로 삼고 달려온 결과가 실질적으로 나타나고 있어 고무적"이라며 "앞으로도 다양한 인구 및 출산 정책으로 안양에서 아이들의 울음소리가 많이 들릴 수 있도록 관련 정책을 적극 추진하겠다"고 말했다. 

1141world@newspim.com

