양산시립박물관, 삽량 특별전 개막…국보 금관 공개

삽량 유산과 현대적 가치 탐구

국보급 유물 지역 정체성 강화

[양산=뉴스핌] 박성진 기자 = 양산시립박물관은 국립경주박물관과 공동으로 기획한 특별전 '삽량(歃良), 위대한 양산'을 전날 개막했다고 6일 밝혔다.

양산시 승격 30주년과 양산 방문의 해를 기념하는 이번 전시는 3월 6일부터 5월 3일까지 양산시립박물관 2층 기획전시실에서 51일간 진행된다. 개막식에는 나동연 양산시장을 포함한 지역 문화계 인사와 시민 약 200여 명이 참석했다.

5일 양산시립박물관 2층 기획전시실에서 열린 특별기획전 '삽량(歃良), 위대한 양산'의 개막식[사진=양산시립박물관] 2026.03.06

나 시장은 축사에서 "이번 전시는 삽량의 성장과 역할을 통해 오늘의 양산이 어떤 역사적 토대 위에서 형성되었는지를 되짚어보는 자리"라며 "국보급 문화유산과 지역 관련 유물을 통해 시민들이 지역의 역사적 정체성과 자긍심을 새롭게 인식하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

전시는 '삽량의 시작' '삽량과 양산' '삽량의 번영' '삽량문화의 확산' 등 네 개 부로 구성됐다. 삽량은 신라와 가야가 맞닿은 국경 지대로 낙동강을 기반으로 교통과 교역의 거점 기능을 수행한 곳이다. 5세기 '삽량주간'의 존재와 왜의 삽량성 침입 격퇴 기록은 삽량이 신라 국경 방어의 핵심 거점이었음을 보여준다.

이번 전시의 핵심은 국보인 금관총 출토 금관과 금제 허리띠 일괄이다. 나뭇가지 모양 세움 장식과 사슴뿔 모양 장식, 곡옥과 금판 달개 장식이 어우러진 금관은 5세기 신라 지배층의 권위와 정교한 금속공예의 정수를 보여준다. 리움미술관 소장 금동관도 함께 전시되는데, 머리띠와 세움장식, 드리개가 온전하게 남아 있는 귀중한 사례로 평가된다.

전시 기간 중에는 국립경주박물관과의 공동 이벤트, 교육·체험 프로그램, '양산 check-in: 박물관 투어' 지역박물관 방문 이벤트 등이 운영될 예정이다.

psj9449@newspim.com