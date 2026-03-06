군포시 '2026년 일자리 박람회' 19일 개최

물류배송, 의료복지 등 다양한 분야에서 폭넓은 취업 기회 제공

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 오는 19일 오후 2시부터 시청 대회의실에서 '2026년 군포시 일자리 박람회'를 개최한다고 6일 밝혔다.

2026 일자리박람회 포스터. [사진=군포시]

시에 따르면 이번 박람회는 지역 내 우수 기업과 구직자가 직접 만나는 채용의 장으로 제조, 서비스, 물류배송, 의료복지 등 다양한 분야에서 폭넓은 취업 기회를 제공할 예정이다.

시는 지난 2월 10일부터 박람회에 참여할 기업을 모집한 결과 현장 참여 22개 기업과 온라인 참여 5개 기업 등 총 27개 기업이 참여를 확정했다. 참여 기업들은 현장 면접과 온라인 간접 채용을 병행해 구직자와 기업 양측의 채용 편의성을 높였다.

구직자는 별도의 사전 신청 없이 이력서를 지참해 방문하면 즉시 면접에 참여할 수 있다. 행사장에서는 성공적인 취업을 위한 이력서·자기소개서 컨설팅과 이력서 사진 촬영 서비스를 선착순으로 지원하며, 군포시 청년공간 플라잉에서는 청년 구직자를 대상으로 면접정장 착용 체험을 운영해 실질적인 면접 준비를 도울 예정이다.

박람회 참여 기업 및 채용 직무 등 자세한 사항은 시 홈페이지 '새소식란'에서 확인할 수 있으다. 추가 문의는 군포시일자리센터(031-390-4074)로 하면 된다.

1141world@newspim.com