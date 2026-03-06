영주서 주차된 콤바인 화재 55분만에 진화…인명피해 없어

[영주=뉴스핌] 남효선 기자 = 6일 오전 4시46분쯤 경북 영주시 상줄동의 한 공터에 주차돼 있던 콤바인에서 화재가 발생해 발화 55분 만에 진화됐다. 다행히 인명피해는 발생하지 않았다.
신고를 받은 경북 소방은 진화 인력과 장비를 급파해 발화 55분 만인 이날 오전 5시 41분쯤 진화했다.
이 불로 콤바인 2대가 전소되거나 반소됐다.
소방과 경찰은 정확한 발화원인과 피해규모 등을 조사하고 있다.
