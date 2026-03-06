공주 계룡면서 단독주택 화재...1100만 원 상당 피해

[공주=뉴스핌] 오종원 기자 = 충남 공주시 계룡면 한 단독주택에서 화재가 발생했다.
6일 충남소방본부는 전날 오후 3시 34분쯤 공주시 계룡면 하대리에 위치한 단독주택에서 불이 나 건물 일부 및 가재도구 등이 소실됐다고 밝혔다.
불은 발생 1시간 50분 만인 오후 5시 24분쯤 완진됐으며 소방서 추산 1100만 원 상당 재산피해가 발생했다.
소방당국은 현재 정확한 화재 원인을 조사 중이다.
jongwon3454@newspim.com
