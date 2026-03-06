단양군, "마을세무사로 세금 문제 해결 나선다"

취약계층 지원으로 세금 부담 완화·권리 구제

안흥식, 김길영, 박동환 세무사 무료 상담 제공

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군은 군민들의 세금 고민 해결을 위해 '마을세무사' 무료 세무상담 서비스를 연중 운영한다고 6일 밝혔다.

마을세무사는 전문 세무사가 재능기부 방식으로 무료 세무상담을 제공하는 제도로 경제적 여건 등으로 세무 상담을 받기 어려운 주민들에게 복잡한 세법과 각종 세금 문제에 대한 상담을 지원해 실질적인 도움을 주고 있다.

단양군청.[사진=단양군] 2026.03.06 choys2299@newspim.com

현재 단양군에는 안흥식 세무사(제천시), 김길영 세무사(안산시)가 활동하고 있으며 올해부터는 과거 단양에서 근무했던 박동환 세무사(서울시)가 지역에 도움을 주고자 봉사에 참여하면서 총 3명의 마을세무사가 상담을 맡고 있다.

상담 분야는 국세와 지방세 전반을 비롯해 지방세 불복청구 등이며 특히 영세업자와 소상공인, 취약계층 등을 우선 지원해 세금 부담 완화와 권리 구제에 도움을 주고 있다.

상담은 연중 상시 운영되며 전화와 팩스를 통한 상담을 기본으로 하고 필요할 경우 대면 상담도 진행한다.

군 관계자는 "마을세무사 제도를 통해 군민들이 세금에 대한 부담과 궁금증을 덜 수 있도록 돕고 있다"며 "앞으로도 군민 중심의 세정 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

