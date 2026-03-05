[전영 오픈] 안세영, 대만 린샹티 완파... 세계 6위 와르다니와 8강 격돌

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = '셔틀콕 여제' 안세영(삼성생명)이 전영오픈 2연패를 향해 순항을 이어가며 8강에 진출했다.

여자 단식 세계랭킹 1위 안세영은 5일 영국 버밍엄 유틸리타 아레나에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 전영오픈 여자 단식 16강에서 대만의 린샹티(세계 19위)를 상대로 세트 스코어 2-0(21-15, 21-11) 완승을 거뒀다. 경기 시간은 37분에 불과했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 안세영. [사진=BWF] 2026.02.08 psoq1337@newspim.com

경기 초반부터 안세영의 경기력은 압도적이었다. 1세트 시작과 동시에 연속 7점을 따내며 단숨에 7-0으로 앞서 나가 기선을 제압했다. 이후에도 안정적인 수비와 날카로운 공격을 앞세워 점수 차를 유지했다. 특히 8-4 상황에서 절묘한 헤어핀 공격과 상대의 연속 범실이 나오면서 점수는 11-4까지 벌어졌고, 안세영은 여유 있게 인터벌에 들어갔다.

인터벌 이후에도 흐름은 크게 달라지지 않았다. 안세영은 11-5에서 다시 연속 5점을 따내며 16-5로 격차를 크게 벌렸다. 린샹티가 이후 추격에 나서며 17-14까지 점수를 좁혔지만, 안세영은 흔들리지 않았다. 상대 범실로 흐름을 끊어낸 뒤 차분하게 점수를 쌓았고, 20-15 세트 포인트 상황에서 린샹티의 드롭샷이 네트에 걸리며 1세트를 먼저 가져왔다.

2세트에서도 안세영의 경기 운영은 안정적이었다. 초반부터 빠르게 점수를 쌓으며 7-4로 앞서 나갔고, 이후 10-5 상황에서 상대 실책이 나오면서 격차를 유지한 채 인터벌을 맞았다.

인터벌 이후 린샹티가 공격적인 플레이로 반격을 시도하며 12-8까지 따라붙었지만, 안세영은 곧바로 분위기를 되찾았다. 상대 범실을 틈타 다시 연속 득점에 성공하며 점수 차를 크게 벌렸고, 어느새 스코어는 19-9까지 벌어졌다. 사실상 승부가 기울어진 상황에서 안세영은 침착하게 경기를 마무리하며 21-11로 2세트를 가져와 승리를 확정 지었다.

안세영은 지난해 최고의 시즌을 보낸 선수로 평가받는다. 단일 시즌 최다 우승 타이기록인 11회 우승을 달성했고, 단식 선수 기준 역대 최고 승률인 94.8%를 기록했다.

올 시즌 역시 상승세는 이어지고 있다. 안세영은 2026년 첫 대회였던 말레이시아오픈에서 3연패를 달성하며 산뜻하게 출발했고, 곧바로 이어진 인도오픈에서도 정상에 오르며 대회 2연패에 성공했다.

이번 전영오픈에서도 승리를 추가하면서 안세영은 지난해부터 이어온 공식전 연승 기록을 34경기로 늘렸다.

안세영은 이번 대회에서 전영오픈 2연패라는 또 하나의 기록에 도전한다. 지금까지 한국 배드민턴 역사에서 복식 종목에서는 전영오픈 2연패가 있었지만, 단식 종목에서 같은 기록을 달성한 선수는 아직 없었다.

8강에서 안세영이 상대할 선수는 인도네시아의 푸트리 쿠수마 와르다니(세계 6위)다. 와르다니는 같은 16강 경기에서 김가은(삼성생명)을 꺾고 올라온 강자다.

wcn05002@newspim.com