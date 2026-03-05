[WBC] 문보경·위트컴·존스 대포 터졌다... 류지현호, 1차전 체코 11-4 대파

2009년 대만전 이후 17년 만에 대회 첫 경기 승리

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 대한민국 야구 대표팀이 강력한 타선의 힘을 앞세워 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 첫 경기를 승리로 장식했다. 오랫동안 이어져 온 '개막전 징크스'도 함께 털어냈다.

류지현 감독이 이끄는 한국 대표팀은 5일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 1라운드 C조 조별리그 체코와의 경기에서 11-4로 승리를 거뒀다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 위트컴이 WBC 체코와의 경기 3회 솔로 홈런을 기록하고 세리머니 하고 있다. 2026.03.05 wcn05002@newspim.com

이 승리로 한국은 조별리그 첫 경기를 승리로 시작하며 1승을 기록했다. 또한 2009년 WBC 대만전에서 9-0으로 승리한 이후 무려 17년 만에 대회 첫 경기를 승리로 장식하는 의미 있는 결과를 만들어냈다. 한국은 하루 휴식을 취한 뒤 다음 경기를 준비하게 됐다.

같은 조에서는 앞서 대만을 꺾은 호주가 승리를 기록하면서 한국과 함께 C조 공동 선두에 올랐다. 반면 패배를 당한 체코는 대만과 함께 공동 최하위로 밀렸다.

한국은 김도영(KIA·지명타자)을 시작으로 저마이 존스(디트로이트·좌익수), 이정후(샌프란시스코·중견수), 안현민(kt·우익수), 문보경(LG·1루수), 셰이 위트컴(휴스턴·3루수), 김혜성(LA 다저스·2루수), 박동원(LG·포수), 김주원(NC·유격수)으로 선발 라인업을 구성했다. 선발 투수로는 소형준(kt)이 마운드에 올랐다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 문보경이 WBC 1차전 체코와의 경기에서 만루 홈런을 쏘아 올렸다. 2026.03.05 wcn05002@newspim.com

경기 초반부터 한국 타선의 집중력이 돋보였다. 1회말 선두타자 김도영이 볼넷으로 출루하며 공격의 물꼬를 텄고, 뒤이어 이정후가 안타를 치며 단숨에 1, 2루 기회를 만들었다. 이후 안현민까지 볼넷을 얻어내면서 한국은 단숨에 1사 만루의 찬스를 잡았다.

절호의 기회에서 타석에 들어선 문보경은 체코 선발 다니엘 파디삭을 상대로 결정적인 한 방을 터뜨렸다. 파디삭이 던진 시속 131.2km 슬라이더가 스트라이크존 가운데로 몰리자 문보경은 이를 정확히 공략했다. 강하게 맞은 타구는 도쿄돔 중앙 담장을 넘어가는 그랜드슬램으로 이어지며 경기 분위기를 단숨에 한국 쪽으로 끌어왔다.

한국은 이후에도 공격 흐름을 이어갔다. 2회말에는 박동원과 김주원이 연속 안타를 때려내며 무사 1, 3루 기회를 만들었다. 김도영이 1루수 플라이로 물러났지만, 저마이 존스가 내야 땅볼로 타점을 올리며 추가 득점을 기록했다.

3회에는 '한국계 빅리거' 위트컴이 장타력을 과시했다. 위트컴은 상대 두 번째 투수 제프 바르토와의 승부에서 풀카운트 끝에 시속 118㎞ 체인지업을 받아쳤다. 강하게 당겨친 타구는 좌측 담장을 넘어가는 솔로 홈런이 되며 점수 차를 더욱 벌렸다.

[도�yo 로이터=뉴스핌] 위트컴이 WBC 체코와의 경기 3회 솔로 홈런을 기록하고 세리머니 하고 있다. 2026.03.05 wcn05002@newspim.com

체코도 반격에 나섰다. 5회초 한국의 투수 정우주(정우주)가 마운드에 오른 상황에서 1사 1, 2루 위기를 맞았고, 테린 바브라에게 스리런 홈런을 허용하며 점수 차가 좁혀졌다. 하지만 한국은 곧바로 다시 달아났다.

5회말 무사 1루 상황에서 다시 타석에 들어선 위트컴이 또 한 번 홈런포를 가동했다. 위트컴은 힘 있는 타격으로 담장을 넘기며 체코의 추격 흐름을 끊는 결정적인 홈런을 만들어냈다.

경기 후반에도 한국의 공격은 계속됐다. 7회말 선두 타자 안현민이 안타로 출루한 뒤 상대 수비 실책으로 2루까지 진루했고, 이어 문보경이 적시타를 터뜨리며 추가점을 올렸다. 이어진 1사 3루 상황에서는 김혜성이 땅볼 타점을 기록하며 한국은 두 자릿수 득점에 도달했다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 체코의 바브라가 정우주를 상대로 홈런을 기록했다. 2026.03.05 wcn05002@newspim.com

8회말에는 저마이 존스의 홈런이 터지며 승부에 쐐기를 박았다. 존스는 2사 주자 없는 상황에서 체코 투수 루카스 흘루흐의 3구째 공을 받아쳐 좌측 담장을 넘기는 솔로 홈런을 기록했다.

9회초 마운드에 오른 유영찬(LG)이 체코에 1점을 내주긴 했지만 경기 흐름을 바꾸기에는 부족했다.

마운드에서는 선발 소형준이 안정적인 투구를 펼쳤다. 그는 3이닝 동안 실점 없이 체코 타선을 묶으며 경기 초반 리드를 지키는 역할을 해냈다. 이후 노경은(SSG), 박영현(kt), 조병현(SSG), 김영규(NC) 등 불펜 투수들이 이어 던지며 안정적인 계투를 펼쳤다. 정우주와 유영찬이 각각 실점을 기록했지만 나머지 투수들은 무실점으로 체코 타선을 막아냈다.

개막전을 승리로 장식한 한국 대표팀은 6일 하루 휴식을 취한 뒤 7일 일본과 조별리그 두 번째 경기를 치르며 C조 선두 경쟁을 이어갈 예정이다.

