[WBC] '3이닝 무실점' 소형준, 체코전 선발 임무 완벽 소화

42구로 마치며 하루 휴식 후 등판 가능

다음 투수는 정우주가 아닌 노경은

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 첫 경기에 선발로 나선 한국 야구대표팀의 소형준(kt)이 체코 타선을 상대로 무실점 투구를 펼치며 임무를 안정적으로 마쳤다.

소형준은 5일 일본 도쿄의 도쿄돔에서 열린 대회 1라운드 C조 조별리그 체코와의 첫 경기에서 선발 등판해 3이닝 동안 4피안타 2탈삼진 1볼넷 무실점을 기록했다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 체코와의 WBC 예선 1차전에 선발 등판한 소형준. 2026.03.05 wcn05002@newspim.com

경기에 앞서 류지현 한국 대표팀 감독은 소형준의 투구 수 관리 방침을 밝힌 바 있다. WBC 규정에 따라 투수가 한 경기에서 50구를 넘길 경우 나흘간 의무 휴식을 취해야 하기 때문이다.

만약 소형준이 50구 이상을 던질 경우 조별리그 경기에 더 이상 투입할 수 없게 되는 상황이었다. 이에 대표팀은 소형준의 투구 수를 50구 이하로 제한하는 전략을 세웠다.

실제로 소형준은 체코 타선을 상대로 몇 차례 위기를 맞기도 했지만 침착하게 이닝을 정리했다. 총 42개의 공을 던지며 계획했던 투구 수 관리도 성공적으로 마무리했다.

1회는 산뜻한 출발이었다. 선두타자 밀란 프로코프를 삼진으로 돌려세우며 첫 아웃카운트를 잡았다. 이후 마르틴 세르빈카에게 중전 안타를 허용했지만, 다음 타자 테린 바브라를 2루수 병살타로 유도하며 깔끔하게 이닝을 끝냈다.

같은 이닝 공격에서 한국은 문보경(LG)의 선제 만루 홈런이 터지며 4-0으로 앞서 나갔다. 든든한 득점 지원을 받은 소형준은 2회 들어 다소 흔들리는 모습을 보였다. 1사 후 마르케 클루프에게 우전 안타를 맞았고, 이어 마르틴 무지크에게 볼넷을 내주며 주자를 쌓았다.

보이텍 멘시크를 삼진으로 처리하며 위기를 넘기는 듯했지만, 2사 이후 윌리엄 에스칼라의 기습 번트가 내야 안타로 이어지면서 만루 상황이 만들어졌다. 그러나 소형준은 흔들리지 않았다. 이어진 타석에서 막스 프레이다를 좌익수 직선타로 처리하며 실점 없이 이닝을 마무리했다.

3회에도 안타를 허용했지만 효율적인 투구로 위기를 관리했다. 선두타자 프로코프에게 중전 안타를 맞았지만 세르빈카를 유격수 병살타로 잡아내며 순식간에 아웃카운트 두 개를 올렸다. 이후 바브라를 2루수 땅볼로 처리하며 세 번째 이닝까지 책임졌다.

소형준은 한국이 6-0으로 앞선 상황에서 4회초 시작과 함께 마운드를 내려왔고, 뒤이어 원래 예고됐던 정우주(한화)가 아닌 노경은(SSG)이 마운드를 이어받았다.

투구 수를 42개로 마친 소형준은 WBC 규정상 하루 휴식 후 다시 등판할 수 있어 대표팀 마운드 운용에도 여유를 남겼다.

