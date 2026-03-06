서울시자원봉사센터, 청년 기획봉사단 150개 팀 모집

만 19~39세 서울 거주자 대상…개인·팀 참여 가능

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시자원봉사센터(센터장 송창훈)는 청년들이 우리 사회의 문제를 직접 발견하고 창의적인 해법을 실행에 옮기는 '2026 서울 청년 기획봉사단' 150개 팀을 모집한다고 6일 밝혔다. 모집은 오는 16일까지다.

신청 대상은 서울에 거주하거나 활동하는 만 19세부터 39세 청년으로, 개인 또는 팀으로 참여할 수 있다. 최종 선발된 팀은 5월 오리엔테이션을 시작으로 올해 10월까지 대장정을 이어가게 된다.

2025 서울 청년기획봉사단 성과공유회 단체사진 [사진=서울시]

2026년은 UN이 지정한 세계 자원봉사자의 해다. 자원봉사의 사회적 가치와 시민 참여가 전 세계적으로 조명되는 시기다. 센터는 이에 발맞춰 청년이 사회문제 해결 과정에 주도적으로 참여하고, 프로젝트 경험을 통해 실질적인 역량을 쌓을 수 있도록 지원할 계획이다.

올해 봉사단은 ▲환경·기후 위기 대응 ▲사회적 약자 지원 ▲교육 격차 해소 ▲공동체 회복 등을 중심으로 활동한다. 모든 활동은 UN의 지속가능발전목표(SDGs)와 연계해 추진된다. 기후 행동 등 글로벌 의제를 지역 문제와 연결해 실행하는 것이 특징이다.

특히 AI(인공지능) 등 첨단 기술을 접목한 프로젝트를 적극 장려한다. 신기술을 활용한 기획안은 심사 시 우대한다.

송창훈 서울시자원봉사센터장은 "2026년 세계 자원봉사자의 해를 맞아, 청년들의 반짝이는 아이디어와 AI 기술이 만난 고도화된 봉사활동을 기대한다"며 "청년들이 기획한 성과가 서울 전역으로 확산해 자원봉사의 새로운 가능성을 보여주는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

상세 정보 확인 및 신청은 서울동행 누리집 공지 사항에서 가능하며 문의는 서울시자원봉사센터 성장지원팀으로 하면 된다.

