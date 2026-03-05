구혜선, 헤어롤 가격 논란에 "첫 제조 수량 많지 않아 원가 높아"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 겸 벤처기업 대표 구혜선이 자신이 만든 헤어롤 '쿠롤'의 가격에 대한 지적에 대해 입장을 밝혔다.

5일 구혜선은 자신의 인스타그램을 통해 "첫 제조수량이 많지 않아 원가가 높고 이러한 이유로 현재는 가격이 높은 편이나 차츰 할인 이벤트 등을 통해 소비자가 구매에 부담을 갖지 않도록 제공할 계획"이라고 말했다.

[부산=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 배우 구혜선. pangbin@newspim.com

그는 제품 특징에 대해서도 직접 설명했다. 구혜선은 "쿠롤은 기존 둥근 헤어롤과 다르게 80% 이상의 플라스틱을 없앤 제품"이라며 "또한 둥근 헤어롤이 머리카락에 엉켜 오염되는 데에 비해 쿠롤은 펼쳐서 머리카락을 쉽게 제거할 수 있으며 자가 복원된다다"라고 소개했다. 이어 "내구성이 좋아 영구적 사용 또한 가능한 제품"이라고 덧붙였다.

앞서 구혜선은 자신이 개발한 휴대용 헤어롤 '쿠롤'의 공식 판매 링크와 함께 가격 정보를 공개했다. '쿠롤'의 가격은 개당 1만3000원이며 배송비 3000원을 포함하면 1만6000원에 구매할 수 있다.

가격이 공개된 이후 일부 온라인 커뮤니티에서는 일반적인 헤어롤이 400~500원 수준이며 일부 고가 제품도 5000원대에 판매되는 점을 들어 가격이 지나치게 높은 것 아니냐는 의견도 이어지고 있다.

구혜선은 지난 2024년 2월 성균관대학교 영상학과를 졸업했으며, 같은 해 6월 한국과학기술원 과학 저널리즘 대학원 공학 석사과정에 합격했다. 이후 2년이 채 되지 않아 석사 과정을 마쳐 화제를 모았다.

이와 함께 구혜선은 '펼치는 헤어롤' 제품 특허를 취득하고 벤처회사 대표로서 새로운 활동에 나섰다.

moonddo00@newspim.com