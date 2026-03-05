韩国股市强力反弹 KOSPI指数创2008年来最大涨幅

纽斯频通讯社首尔3月5日电 韩国综合股价指数（KOSPI）和创业板指数（KOSDAQ）5日以创纪录涨幅收盘。KOSPI创2008年以来最大单日涨幅，KOSDAQ则创下历史最高涨幅。

韩国综合股价指数（KOSPI）和创业板指数（KOSDAQ）5日以创纪录涨幅收盘。KOSPI创2008年以来最大单日涨幅，KOSDAQ则创下历史最高涨幅。【图片=纽斯频通讯社】

据韩国交易所4日发布的数据，KOSPI指数收于5583.90点，较前一交易日上涨490.36点（9.63%）。个人投资者净买入1.7919万亿韩元，外国投资者和机构分别净卖出1445亿韩元和1.7141万亿韩元。

当天上午10时20分许，KOSPI指数盘中报5701.77点，上涨608.23点（11.94%）。

大部分市值排名靠前的股票大幅上涨。三星电子（11.27%）、SK海力士（10.84%）、现代汽车（9.38%）、三星电子优先股（12.02%）、LG新能源（6.91%）、三星生物制剂（8.64%）、韩华航空航天（4.38%）、起亚（6.19%）、HD现代重工业（9.39%）等均上扬。

KOSDAQ指数收于1116.41点，较前一交易日上涨137.97点（14.10%）。个人投资者净卖出1.5530万亿韩元，而外国投资者和机构分别净买入8319亿韩元和7417亿韩元。

当天早盘因指数急剧上涨，触发买入程序暂停（Sidecar）机制。KOSPI于上午9时6分触发买入程序暂停，这是今年以来的第六次；KOSDAQ也触发今年第四次程序暂停。

买入程序暂停是一项在市场出现剧烈波动时，通过暂时限制程序交易缓和冲击的机制。当KOSPI 200期货价格较前一交易日波动超过5%且持续1分钟以上时，该机制将被触发，程序交易买卖申报效力将暂停5分钟。

当天韩国股市暴涨，主要受美伊战争有望提前结束的预期增强，美国三大股指收高影响。国际油价涨势趋缓也影响投资心理复苏。

KOSPI 200夜盘期货亦以涨停（8%）收盘，开盘前市场对国内股市反弹的期待就已升温。

大信证券表示，虽然美国与伊朗在表面上都保持强硬立场，但考虑到双方的内外部情况以及可能存在的幕后接触，市场重新认为局势长期化的可能性并不高。前一日触底后，外资转为净买入并延续至今天，同时个人投资者的低位买入也明显增强。

另外，在首尔外汇市场，美元兑韩元汇率较前一交易日下跌8.30韩元，以1467.90韩元收盘。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社