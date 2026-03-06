현대백화점 충청점, 6일 리뉴얼 오픈

7개월 새단장 마무리…럭셔리·체험 공간 확대

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 현대백화점 충청점은 지난 8월부터 7개월간 진행한 대규모 리뉴얼을 완료하고 6일 그랜드 오픈했다고 밝혔다.

2012년 개점 후 첫 리뉴얼로 총 133개 MD가 참여한 역대 최대 규모다.

현대백화점 충청점. [사진=현대백화점 충청점] 2026.03.05

1층은 '네오 럭셔리' 콘셉트로 명품·해외 패션 브랜드 몽클레르·막스마라·토즈 등을 신규 유치하고 고디바 베이커리 오픈, 무이·아미·메종 마르지엘라 순차 입점한다.

B1·1층에 50평 대형 팝업 공간과 총 8개 팝업 존을 신설해 체험형 복합 문화 공간으로 변모했다.

3층 아동관은 충청권 최대 규모로 아프리콧스튜디오·슈슈앤크라·캐리마켓 등이 입점, 모이모키·슬라라 체험 공간과 가족행복주차장·맘스라운지 서비스를 강화했다.

유플렉스관은 백화점 본관으로 통합해 2층 MZ세대 영패션(젤라또피케·루에브르 등), B1 스트리트 캐주얼(EQL·데우스) MD를 보강했다.

앞으로 4월 7층 400평 하늘정원 리뉴얼과 B1 휴게 공간 조성 등 체험·휴식 존 확대를 추진한다.

6∼29일 청주·대전 현대백화점·아울렛이 공동 'NEW IS NOW HYUNDAI SPRING FESTA'를 열고 김바르 굿즈 증정, 키자니아GO 등 이벤트를 연다.

현대백화점 충청점 관계자는 "충청권 메가 쇼핑 클러스터로 도약, 트렌디 MD와 차별화된 경험을 제공하겠다"고 말했다.

