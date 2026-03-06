"세계적 디자이너 한 자리에"···이랜드뮤지엄, 특별전 얼리버드 티켓 오픈

4월24일부터 패션 컬렉션 특별전 '상상력 옷장' 진행

디올, 발렌티노 등 디자이너 의상·패션 아카이브 공개

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 이랜드뮤지엄은 패션 컬렉션 특별전 '상상력 옷장(A Wardrobe of Imagination)'의 얼리버드 티켓을 오픈한다고 6일 밝혔다.

이번 전시는 2024년 5월 동대문에서 진행한 'RSVP, 위대한 유산으로의 초대 전'에 이은 이랜드뮤지엄의 두 번째 패션 테마 전시다. 전시는 오는 4월 24일부터 8월 23일까지 서울 강서구 마곡동에 위치한 마이아트뮤지엄 마곡원그로브점에서 진행되며, 얼리버드 티켓은 이날부터 4월 23일까지 놀티켓(NOL), 네이버, 카카오에서 구매할 수 있다.

이랜드뮤지엄 '상상력 옷장(A Wardrobe of Imagination)' 포스터. [사진=이랜드]

이랜드뮤지엄은 이번 전시를 통해 세계적인 디자이너들의 창작 과정과 상상력을 조명한다.

전시에서는 ▲알렉산더 맥퀸 ▲크리스찬 디올 ▲장 폴 고티에 ▲마르탱 마르지엘라 ▲이세이 미야케 ▲발렌티노 가라바니 등 이랜드뮤지엄이 보유한 세계적인 디자이너 20인의 오리지널 의상과 패션 아카이브가 공개된다.

관람객은 시대를 대표하는 디자이너들의 실험적인 아이디어가 작품으로 발전하는 스토리를 한 자리에서 만나볼 수 있다. 키워드별 패션 컬렉션을 탐색하고 자신의 해석을 더해볼 수 있는 참여형 공간도 마련된다.

이랜드뮤지엄 관계자는 "이번 전시는 세계적인 디자이너들의 창작 과정과 상상력의 원천을 조명하는 자리"라며 "패션을 통해 디자인, 예술, 문화가 연결되는 새로운 전시 경험을 제공하겠다"고 말했다.

