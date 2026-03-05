경기도교육청율곡연수원 '디지털역량활용 과정 데이터분석 1·2기' 운영

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청율곡연수원이 공무원의 데이터 기반 의사결정 역량 강화를 위해 '디지털역량활용과정 데이터분석 1·2기'를 운영한다고 5일 밝혔다.
이번 연수는 '2026 경기교육 기본계획'의 '증거기반 정책평가' 기조를 반영해 율곡연수원이 기획·설계한 실천형 연수로 데이터 전문기관의 실습 환경을 연계해 현장 적용성을 높였다.
연수는 1기(3.5.~3.6.), 2기(3.12.~3.13.)로 나눠 기수당 40명씩 총 80명을 대상으로 진행한다.
1일 차에는 교육행정 데이터 구조 이해, 분석 프로세스 정립, 파이썬 기초·강화 실습 등 데이터 활용 기반을 다진다.
2일 차에는 라이브러리 활용, 데이터 전처리 및 시각화 실습, 실제 데이터 기반 분석 프로젝트 수행 등 정책 현안에 적용 가능한 분석 역량을 강화한다.
특히 데이터안심구역 실습을 통해 공공데이터 분석 전 과정을 경험하도록 설계했다. 연수생은 데이터 수집·정제·분석·시각화·정책 적용까지 이어지는 행정 의사결정 흐름을 체계적으로 익히게 된다.
이근규 경기도교육청율곡연수원장은 "이번 과정은 데이터 활용 능력을 정책 실행 역량으로 확장하는 데 목적이 있다"며 "앞으로도 데이터 기반 행정 역량을 지속적으로 강화해 경기교육의 책임성과 전문성을 높여 나가겠다"고 말했다.
