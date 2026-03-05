경기도교육청율곡연수원 '디지털역량활용 과정 데이터분석 1·2기' 운영

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청율곡연수원이 공무원의 데이터 기반 의사결정 역량 강화를 위해 '디지털역량활용과정 데이터분석 1·2기'를 운영한다고 5일 밝혔다.

'증거기반 정책평가' 기조를 반영해 율곡연수원이 기획·설계한 실천형 연수로 데이터 전문기관의 실습 환경을 연계해 현장 적용성을 높였다. [사진= 경기도교육청]

이번 연수는 '2026 경기교육 기본계획'의 '증거기반 정책평가' 기조를 반영해 율곡연수원이 기획·설계한 실천형 연수로 데이터 전문기관의 실습 환경을 연계해 현장 적용성을 높였다.

연수는 1기(3.5.~3.6.), 2기(3.12.~3.13.)로 나눠 기수당 40명씩 총 80명을 대상으로 진행한다.

1일 차에는 교육행정 데이터 구조 이해, 분석 프로세스 정립, 파이썬 기초·강화 실습 등 데이터 활용 기반을 다진다.

2일 차에는 라이브러리 활용, 데이터 전처리 및 시각화 실습, 실제 데이터 기반 분석 프로젝트 수행 등 정책 현안에 적용 가능한 분석 역량을 강화한다.

특히 데이터안심구역 실습을 통해 공공데이터 분석 전 과정을 경험하도록 설계했다. 연수생은 데이터 수집·정제·분석·시각화·정책 적용까지 이어지는 행정 의사결정 흐름을 체계적으로 익히게 된다.

이근규 경기도교육청율곡연수원장은 "경기교육의 책임성과 전문성을 높여 나가겠다"고 말했다. [사진= 경기도교육청]

이근규 경기도교육청율곡연수원장은 "이번 과정은 데이터 활용 능력을 정책 실행 역량으로 확장하는 데 목적이 있다"며 "앞으로도 데이터 기반 행정 역량을 지속적으로 강화해 경기교육의 책임성과 전문성을 높여 나가겠다"고 말했다.

