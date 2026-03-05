해남군, 전남광주통합특별시 출범 대비 61개 과제 점검

AI산단·RE100 연계 등 미래산업 전략 추진

[해남=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 해남군이 전남광주통합특별시 출범을 앞두고 지역발전 전략과 대응과제 점검에 나섰다.

해남군은 5일 군청 상황실에서 '전남광주통합특별시 설치 특례법' 제정에 따른 대응과제 보고회를 열고 통합특별시 출범에 대비한 종합 대응전략을 논의했다고 밝혔다.

명현관 해남군수 전남광주 행정통합 대응과제 보고회 주재. [사진=해남군] 2026.03.05 ej7648@newspim.com

이번 보고회는 오는 7월 출범 예정인 통합특별시에 따른 행정·경제 환경 변화에 선제적으로 대응하기 위해 마련됐다.

군은 행정통합이 가져올 지역 구조 변화를 면밀히 분석하고 지역 성장 동력 발굴과 통합경제권 내 경쟁력 강화를 목표로 대응체계를 구체화했다. 보고회에서는 부서별 검토를 통해 마련한 61개 대응과제를 중심으로 전라남도 이행과제와의 연계성을 높이고, 지역 맞춤형 전략과제를 집중 점검했다.

주요 과제는 ▲AI 데이터센터 및 RE100 산업단지 조성▲첨단기업 유치 등 미래 산업 생태계 구축▲통합특별시 기구 신설·사무 권한 이양에 따른 행정·복지체계 정비▲인구감소지역 특례를 활용한 체류형 관광·문화 거점 조성▲스마트농업 확대와 정주여건 개선 등이다.

군은 특히 AI 데이터센터와 RE100 산업단지 연계, 대규모 기업 유치 전략을 중심으로 지역 산업 구조 고도화와 미래 전략산업 육성 방안을 중점 점검했다.

ej7648@newspim.com