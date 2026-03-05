전주서 전북국방벤처센터 협약기업 간담회 개최

방위산업 활성화 및 기업 협력 강화 논의

국방벤처 지원사업 연계·보안 대응 역량 강화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북국방벤처센터가 지역 방위산업 활성화와 협약기업 간 협력 강화를 위한 간담회를 열고 국방시장 진입 확대 방안을 모색했다.

전북국방벤처센터는 5일 전북테크노파크 대강당에서 '전북국방벤처센터 협약기업 간담회'를 개최했다고 밝혔다.

이날 간담회에는 전북국방벤처센터 협약기업 84개사 대표와 임직원, 협약기업 협의회 회장단 등이 참석해 기업 간 교류 확대와 공동 발전 방안에 대해 의견을 나눴다.

전북국방벤처센터 협약기업 84개사 대표와 임직원, 협약기업 협의회 회장단 등이 공동 발전 방안에 대해 의견을 나눴다.[사진=전주시]2026.03.05

행사는 협약기업 협의회 추진성과 안내를 시작으로 방위사업청 중소벤처기업 지원사업 소개, 2026년 국방벤처 지원사업 설명, 중소기업 사이버 침해(해킹메일) 예방 및 대응 방안, 협약기업 우수사례 발표 순으로 진행됐다.

특히 참석자들은 방위사업청 지원사업과 2026년 국방벤처 지원사업을 연계해 기업의 국방시장 진입과 사업화 확대 전략을 구체화하고, 최근 증가하는 해킹메일 등 사이버 위협에 대한 예방·대응 역량을 강화해 기업 보안 수준을 높이기로 했다.

또한 ㈜바로텍시너지의 방산육성지원사업 선정과 ㈜옵토웰의 '방산혁신기업 100' 선정 사례를 공유하며 기업 간 성공 노하우를 나누고 협력 기반을 강화했다.

전주시와 전북국방벤처센터는 지역 중소벤처기업의 국방시장 진입과 사업화 확대를 지원해온 성과를 바탕으로 협약기업 간 네트워크를 확대하고 산·학·연·관 협력체계를 강화해 지역 방위산업의 지속 가능한 성장 기반을 마련해 나갈 계획이다.

전주시 관계자는 "협약기업과의 지속적인 소통을 통해 현장 수요에 맞는 맞춤형 지원을 강화하고 전주시 방위산업 생태계 고도화를 위해 적극 노력하겠다"고 말했다.

