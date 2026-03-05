경기도교육청 '대학입학관계자 간담회' 개최...경기형 진학 정책 안내

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 5일 수원컨벤션센터에서 '2026학년도 대학입학관계자 간담회'를 열고, 대학과의 협력적 네트워크 강화를 위한 경기형 진학 정책을 안내했다.
도교육청에 따르면 이번 간담회에는 도교육청 대입진학 및 교육과정 담당자와 수도권 소재 4년제 대학 입학 관계자 50여 명이 참석해 의견을 나누었다.
주요 내용으로는 ▲2026 경기진학교육 정책 추진 계획▲고교학점제 운영 방안▲'경기 IB교육' 디플로마(DP) 운영 정책▲경기공유학교 안내▲하이러닝 및 인공지능(AI) 서·논술형 평가시스템 관련 대학 프로그램▲장애학생 대학생활 체험 프로그램 및 특수교육 대상학생 진로진학 설명회 운영 등이 포함됐다.
도교육청은 대학입학사정관 등 관계자들에게 경기교육의 차별화된 정책을 전달하고 공교육 중심의 진학교육과 교육과정 반영 비율이 확대되도록 협조를 요청했다.
김영숙 중등교육과장은 "경기형 진학교육과 독창적인 교육과정 운영을 통해 고교, 교육청, 대학 간 선순환 체계를 구축할 것"이라며 "학생의 학교생활과 개개인의 역량이 대입 전형에 반영될 수 있도록 대학과의 소통을 강화하겠다"고 말했다.
beignn@newspim.com