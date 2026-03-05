이경민, 부산 영도구청장 출마 공식 선언…"실리행정 펼칠 것"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 이경민 더불어민주당 영도구의원이 오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거에 부산 영도구청장 출마를 공식 선언했다.

이 의원은 5일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "영도의 바다를 지켜낸 결단, 이제 구정의 실행으로 영도의 도약 시작하겠다"고 출마의 변을 밝혔다.

그러면서 "오늘 단순히 구청장이 되겠다는 개인의 포부를 말할려는 것이 아니다"며 "영도를 '관리로 버티는 도시'가 아니라 '기회를 성장으로 만드는 도시'로 만들고자, 그 책임을 직접 지기 위해 이 자리에 섰다"고 말했다.

이어 "위기 앞에 행동하는 사람, 지역경제 구조를 직접 설계해 온 사람, 그리고 조직을 혁신해 본 사람, 이 검증된 역량이 바로 제가 오늘 여러분께 영도의 미래를 약속할 수 있는 준비된 자격"이라며 "실력을 바탕으로 영도의 청사진을 새롭게 그리겠다"고 덧붙였다.

이 의원은 '기회를 성장으로 만드는 영도'라는 슬로건을 제시하며 ▲해양수산부와 관련 공공기관 이전으로 발생하는 경제적 효과를 지역사회로 연결▲영블루벨트 사업을 비롯한 정체된 대형 프로젝트를 본격 추진▲정보가 열리는 영도 조성 등을 약속했다.

'정보가 열리는 영도 조성'과 관련해 "구정은 정비사업의 구조와 예상되는 변수까지 포함한 정보를 투명하게 공개해 주민들이 충분한 자료를 바탕으로 판단할 수 있도록 정보 지원 체계를 구축하겠다"고 했다.

이 의원은 "상권·관광 데이터를 수집·분석해 공개함으로써 예비 창업자가 과학적 판단으로 창업할 수 있는 토대 마련과 소상공인은 변화하는 흐름을 읽어 경영 전략을 세울 수 있도록 하겠다"면서 "공동주택 관리비와 같은 생활 밀착 정보를 주민이 쉽게 비교하고 이해할 수 있는 '살아있는 정보'를 제공하겠다"고 언급했다.

또 "여야의 경계를 넘어 주민의 삶을 중심에 두는 '실리 행정'을 펼치겠다"며 "영도 앞바다를 지켜낸 그 결관을 이제 '구정의 실행'으로 완성하겠다"고 다짐했다.

