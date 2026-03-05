李在明主持临时国务会议 全方位应对能源和金融波动

纽斯频通讯社首尔3月5日电 韩国总统李在明5日就中东局势加剧对资本市场造成冲击一事指示"适当、迅速执行和管理100万亿韩元规模的市场稳定计划"。

图为5日上午，韩国总统李在明在青瓦台主持召开临时国务会议。【图片=KTV截图】

结束为期四天的东南亚巡访回国的李在明当天上午在总统室青瓦台主持临时国务会议，讨论中东局势并制定对策。

李在明表示："须积极应对股票、汇率等金融市场波动。中东地区危机加剧，全球经济及安全环境正在恶化。在全球各国金融市场面临不确定性之际，能源供需及进出口波动可能导致经济、产业及民生整体面临较大困难。"

李在明指示："须彻底杜绝假新闻及扰乱市场等犯罪行为。尤其是对试图通过制造国民经济混乱谋利的势力，须以零容忍原则严肃追责。"

李在明强调："有关部门要时刻关注对民生、产业及经济整体产生直接影响的能源供需及价格波动问题。推进针对原油、天然气、石脑油等的紧急供需措施及拓宽中长期供应渠道。"

李在明说："应尽量减少对实体经济的冲击。政府有关部门要迅速、广泛地提供政策性金融支持。"

李在明还强调中东地区韩国公民的安全。他表示："相关部门要无一遗漏地掌握驻外人员、出差人员、留学生、游客等在当地停留的韩国公民情况，为应对突发状况，要周密制定紧急撤离对策。"

李在明补充道："要随时确认当地公民安全，必要时在友邦国家协作下迅速制定撤离计划，并全力确保在中东海域船舶及船员安全。"（完）

