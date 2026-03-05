임실군, 통합돌봄 지원사업 본격 추진...3개 기관 협약

지역 중심 협력체계 구축...전담팀 신설·원스톱 지원체계 마련

[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 임실군이 어르신과 장애인 등 돌봄이 필요한 군민이 살던 곳에서 건강하고 안정적인 삶을 이어갈 수 있도록 '임실형 통합돌봄' 지원사업을 본격 추진한다.

군은 5일 남원의료원, 임실시니어클럽, 임실지역자활센터 등 3개 기관과 서비스 연계 협약을 체결하고 지역 중심 돌봄 협력체계 구축에 나섰다.

앞서 군은 올해 1월 통합돌봄 전담팀을 신설하고, 지역 여건에 맞는 '임실형 통합돌봄 모델' 구축에 착수했다. 이는 오는 27일 시행되는 '의료·요양 등 지역돌봄의 통합지원에 관한 법률'에 선제적으로 대응하기 위한 조치다.

주요 내용은 ▲지자체 통합지원계획 수립 및 시행 의무화 ▲대상자 발굴 및 통합판정 체계 구축 ▲의료·요양·돌봄 서비스 연계·조정 ▲통합지원협의체 구성·운영 ▲정보 공유 및 사후관리 체계 마련 등이다. 시설이 아닌 '살던 곳'에서 지속적으로 생활할 수 있는 지역완결형 돌봄체계 구현이 핵심이다.

군은 기존 부서별 돌봄 서비스를 유기적으로 연계·통합하고 수요자 중심의 맞춤형 지원체계를 마련했다. 통합돌봄팀은 군 보건의료원 재택의료팀, 국민건강보험공단, 민간 연계기관과 협력해 대상자 발굴부터 개인별 지원계획 수립, 서비스 연계까지 원스톱으로 처리하는 컨트롤타워 역할을 수행한다.

또한 지난 1월 통합지원협의체를 출범시키고, 2월에는 민·관 전문가 13명이 참여한 제1회 통합지원회의를 개최하는 등 법 시행 이전부터 실무 기반을 다져왔다.

앞으로는 ▲방문의료 ▲일상돌봄 ▲주거환경 개선 ▲요양·복지 서비스 연계 등 통합형 맞춤 서비스를 제공하고, 월 2회 이상 정기 통합지원회의를 통해 돌봄 사각지대를 조기에 발굴·관리할 계획이다.

심 민 군수는 "법 시행은 지역 중심 돌봄체계로의 전환을 의미한다"며 "전담팀을 중심으로 민·관 협력을 강화해 군민 누구나 살던 집에서 존엄한 삶을 이어갈 수 있도록 촘촘한 돌봄 안전망을 구축하겠다"고 밝혔다.

