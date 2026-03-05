전북자치도, 국토부와 '200만 메가시티' 청사진 본격화

새만금 공공주도 개발·AI 로봇도시 구상 구체화

전주 대도시권 혁신·광역교통망 구축 병행 추진

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 국토부와 손잡고 '전북 200만 메가시티' 조성을 위한 국가 성장 전략 연계에 속도를 낸다고 5일 밝혔다.

도는 새만금 완성과 전주 대도시권 공간 혁신, 광역 교통망 확충을 축으로 전북의 미래 구상을 구체화한다는 방침이다.

김윤덕 국토부 장관은 지난달 27일 타운홀미팅에서 새만금 기본계획을 실행 중심으로 전면 재편하겠다고 말했다.

전북자치도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.03.05 lbs0964@newspim.com

전체 개발 면적의 80%를 2040년 이전 조성하고, 산업·도시 용지는 2030년까지 두 배 이상 확대한다는 계획이다.

전북도 역시 새만금개발공사 자본금 확충과 공사채 발행 허용 등을 통해 공공주도 개발을 강화하고 기 매립지 조기 활용에 나설 방침이다.

에너지·산업 분야에서는 10GW 이상 재생에너지 잠재력 중 3.3GW를 2030년까지 우선 가동하고, 국내 최초 RE100 전용 산업단지로 육성해 이차전지·수소연료전지·AI 데이터센터를 집적한다는 구상이다.

같은 날 현대자동차그룹과 9조 원 규모 투자 업무협약도 체결됐다. 국토부는 범정부 협의체를 통해 부지 공급과 규제특례, 교통·주거 인프라를 지원하고, 도는 '새만금 메가특구' 모델로 SOC·R&D·세제 감면 패키지를 추진한다.

수소 산업도 핵심 축이다. 새만금에 그린수소 생산 인프라를 구축하고, 완주 수소 상용차 공장과 연계한 특화 국가산단을 조성한다. 부안 수전해 플랜트 실증을 시작으로 생산·이동·활용을 아우르는 전주기 생태계를 구축할 계획이다.

전주 대도시권은 금융·MICE 중심지로 도약을 모색한다. 국민연금공단을 축으로 연기금 운용 기능을 집적하고, 전주 종합경기장 일원에 12만㎡ 규모 MICE 복합단지를 조성해 1만 개 일자리 창출을 기대하고 있다.

도심융합특구 지정도 추진해 혁신기업과 청년 인재 유치에 나선다.

광역 교통망 구축도 병행된다. 전주~완주~익산~군산~새만금을 잇는 전북권 광역철도를 포함한 교통망을 구축해 '1시간 생활권'을 형성하고, 호남고속도로 확장과 전라선 고속화 사업도 추진한다.

아울러 제5차 국가철도망과 제3차 고속도로 계획에 주요 노선 반영을 건의해 새만금 국제공항·항만·철도 트라이포트 완성을 도모한다.

도 관계자는 "타운홀미팅을 계기로 전북 성장 전략이 국가 계획과 맞물리게 됐다"며 "기업 투자가 고용과 지역 정착으로 이어지도록 산업 인프라와 정주 여건 조성에 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

lbs0964@newspim.com