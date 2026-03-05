김민재 행안부 차관, 화성 '그냥드림센터' 방문…먹거리 안전망 전국 확산 추진

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 김민재 차관이 5일 경기도 화성특례시에 위치한 '나래울 그냥드림센터(푸드마켓)'를 방문해 운영 현황을 점검하고 현장 관계자들과 간담회를 개최했다고 밝혔다.

'그냥드림' 사업은 실직이나 폐업 등으로 갑작스럽게 생계 곤란을 겪는 가구가 복잡한 신청 절차나 별도 증빙 없이도 2만원 상당의 먹거리와 생필품을 즉시 지원받을 수 있도록 한 긴급 구호 모델이다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

현재 화성특례시를 포함해 전국 67개 시·군·구에서 총 128개 센터가 운영 중이며, 지역사회 먹거리 안전망 역할을 수행하고 있다.

이날 방문한 화성 나래울 그냥드림센터는 최근 리모델링을 통해 별도의 대기 공간과 상담실을 확충하는 등 이용 편의를 개선했다. 2025년 12월부터 현재까지 약 670명이 센터를 이용했으며, 이 가운데 37명은 기초생활보장, 긴급복지 등 실질적인 복지 서비스로 연계되는 성과를 거뒀다.

간담회에서 김 차관은 경기도의 사업 확대 계획을 보고받고, 전국 지방자치단체로 확산하기 위한 구체적인 설치·운영 방안을 논의했다. 현장 관계자들은 안정적인 물품 공급 체계 구축과 전담 인력 지원 등 지속 가능한 운영 기반 마련이 필요하다고 건의했다.

김민재 행정안전부 차관은 "그냥드림센터는 생계가 어려운 국민들에게 최소한의 먹거리를 제공하며 따뜻한 나눔의 가치를 실천하는 의미 있는 공간"이라며 "국민들의 먹거리 안전망이 전국 곳곳에 빠짐없이 구축될 수 있도록 행정적·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

