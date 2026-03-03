'고교 같은 반' 최가온·신지아 "특별장학금 받았어요"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽에서 설원·빙판을 빛낸 '세화여고 동기' 최가온과 신지아가 모교에서 만나 장학금을 받았다. 태광그룹 학교법인 일주세화학원은 3일 서울 서초구 세화여고 강당에서 올림픽 출전 선수 장학증서 수여식을 열고 스노보드 여자 하프파이프 금메달리스트 최가온과 피겨스케이팅 여자 싱글 올림피언 신지아에게 각각 1000만원의 재단 특별장학금을 전달했다. 두 선수는 지난해 2학년 때 같은 6반에서 한 반 친구로 지냈고, 올해 새 학기부터 나란히 세화여고 3학년이 됐다.
최가온은 미국의 간판 클로이 김의 3연패 도전을 막고 한국 설상 종목 사상 첫 올림픽 금메달이라는 새 역사를 썼다. 신지아는 생애 첫 올림픽 무대에서 피겨 여자 싱글 쇼트와 프리스케이팅 합계 206.68점으로 11위를 기록했고, 프리에서 개인 최고점을 경신하며 차세대 기대주다운 연기를 펼쳤다.
개학식 직후 강당에서 열린 장학증서 수여식에는 교직원과 전교생이 자리해 두 선수의 이름이 호명될 때마다 큰 박수와 환호를 보냈다. 교복을 입고 단상에 오른 최가온과 신지아는 다소 수줍은 표정이었지만 불과 며칠 전 이탈리아에서는 설원과 빙판을 과감하게 가르던 태극전사의 당당하고 훤히 빛나는 얼굴 그대로였다. 지난해 같은 반이었던 친구들은 장학증서 수여 뒤 강당에서 단체 기념사진을 찍으며 올림픽 스타와의 추억을 카메라에 담았다.
최가온은 "학교에서 주시는 뜻깊은 장학금을 받게 돼 무척 영광"이라며 "더 열심히 노력하고 항상 겸손한 마음을 가지는 선수가 되겠다"고 소감을 밝혔다. 신지아도 "응원해준 선생님과 친구들 덕분에 여기까지 올 수 있었다"며 "앞으로도 성장하는 모습을 보여드리겠다"고 다짐했다.
