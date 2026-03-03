[美, 이란 공격] 김민석 총리, 재외공관에 "현지 체류 국민과 직접 소통" 당부

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 3일 재외공관에 "현지에 체류 중인 우리 국민들과 직접 소통하면서 안전을 점검해 주시기 바란다"고 강조했다.
김 총리는 이날 정부서울청사에서 중동 상황점검 재외공관장 회의를 열고 "카타르, UAE 등 몇몇 국가에 발이 묶여 있는 여행객 등이 계시다"며 이같이 밝혔다.
그러면서 "귀국을 희망하는 국민들이 안전하게 돌아오실 수 있는 정보를 제공해주셔야 한다"고 말했다.
김 총리는 재외공관이 각 부처의 상황을 일선에서 점검하는 역할을 도맡아야 한다고 설명했다. 호르무츠 해협이 사실상 봉쇄된 현재 선박의 안전 운항도 중요한 문제라고 강조했다.
김 총리는 "외교부에서 아까 장관회의를 통해 기본 상주하시는 국민 외에 단기 여행이나 단기 체류하시는 모든분들의 인적 사항을 확인하고, 해수부에서는 선박에 있는 선원들의 인적 사항을 확인하는 것을 실시간으로 계속 업데이트하기로 했다"며 "그것을 실제 현장에서 오프라인 차원에서 점검해 줄 수 있는 역할은 각 공관의 역할"이라고 했다.
