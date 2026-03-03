창원시, 시민 생활 밀접 데이터 발굴 나선다

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시는 수요 중심 공공데이터 개방 정책 강화를 위해 4일부터 23일까지 '공공데이터 활용 및 신규 개방 수요 설문조사'를 실시한다고 3일 밝혔다.
창원시는 이번 조사를 통해 기존 개방 데이터의 만족도와 개선점을 점검하고 시민 필요 신규 데이터 수요를 파악할 계획이다. 조사 결과는 공공데이터 개방 정책 수립에 반영해 민간 활용도를 높인다.
조사 항목은 공공데이터 만족도·활용도, 신규 개방 희망 분야, 제안사항 등 12개 문항으로 구성됐다.
현재 창원시는 공공데이터 포털과 창원시 데이터포털을 통해 '가로등', '노인교실', '관람시설현황', '전통시장 소방시설현황' 등 총 265건 데이터를 개방 중이다. 지난해 분석에서 교통물류, 공공행정, 환경기상 분야 활용도가 높았다.
김종필 기획조정실장은 "단순한 개방을 넘어 시민 생활과 밀접한 데이터를 발굴하고, 누구나 쉽게 활용할 수 있도록 품질과 접근성을 높여나가겠다"며 " 공공데이터가 시민들에게 실질적인 생활 편익으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
