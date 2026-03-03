전남도, 금호타이어 함평 신공장 건설 현장 점검

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도는 3일 함평 빛그린국가산업단지 내 금호타이어 신공장 건설 현장을 방문해 공사 진행 상황을 점검하고 기업의 애로사항을 청취했다고 밝혔다.
이날 LH빛그린사업단에서 열린 간담회에는 강위원 전남도 경제부지사와 이상익 함평군수, 임완주 금호타이어 경영기획본부장 등이 참석해 인허가 지원과 행정 협력 방안을 논의했다.
강 부지사 등 참석자들은 간담회 후 공사현장을 직접 둘러보며 주요 공정별 추진 일정과 안전관리 체계를 확인했다. 총 6천609억 원이 투입되는 함평 신공장은 2028년 상반기 완공을 목표로 1단계 공사가 진행 중이다. 지난해 12월 창고동이 착공됐으며, 오는 4월에는 정련동과 압연동 등 핵심 생산시설 공사가 본격화된다.
신공장이 완공되면 인공지능(AI) 기반 스마트 자동화 설비와 친환경 생산체계를 갖춘 연간 530만 본 규모의 타이어 생산기지로 운영될 예정이다. 전남도는 인허가 지원을 포함한 행정적 뒷받침으로 공정 차질을 최소화할 방침이다.
금호타이어는 중장기적으로 제2단계 투자를 통해 기존 공장의 전면 이전도 검토하고 있다. 이전이 완료되면 광주의 완성차 제조역량과 전남의 부품·소재 공급망이 연계돼 광주·전남 초광역 미래차 산업벨트 구축이 탄력을 받을 전망이다.
강위원 부지사는 "함평 신공장은 광주·전남의 미래 산업지형을 바꿀 핵심 프로젝트"라며 "신공장이 차질 없이 완공돼 지역경제에 활력을 불어넣고 미래차 산업을 이끌 거점이 되도록 행정역량을 집중하겠다"고 말했다.
