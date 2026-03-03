박찬욱 감독 '어쩔수가없다', 북미 1000만 달러 수익 돌파

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 박찬욱 감독의 영화 '어쩔수가없다'가 북미 흥행 수익 1000만 달러를 돌파하며 북미에서 개봉한 박찬욱 감독 작품 중 최고 흥행 수익을 기록했다.
'어쩔수가없다'는 지난 2025일 12월 25일 북미 일부 극장에서 개봉한 데 이어 지난 1월 16일695개 극장으로 확대 개봉한 '어쩔수가없다'는 확대 개봉 당일 북미 박스오피스 9위에 오르며 유의미한 성과를 드러냈다. 여기에 지난 2월 28일 북미 누적 흥행 수익 1000만 달러를 돌파하며, 박찬욱 감독 전작 가운데 최고 스코어였던 '올드보이'의 북미 흥행 수익 240만 달러를 훌쩍 뛰어넘은 성적을 기록했다.
CJ ENM 해외 배급 관계자는 "비영어권 영화의 북미 시장 진입 장벽이 여전히 존재하는 상황에서 이번 성과는 한국 영화의 글로벌 확장 가능성을 다시 한번 입증한 사례"라며 "북미 극장에서는 기존 영화 팬층을 넘어 일반 관객까지 유입이 확대되었으며, 관람 후 자발적인 리뷰와 SNS 확산이 이어지면서 장기 상영이 이어지고 있다"고 밝혔다.
글로벌 개봉 이후에도 로튼 토마토 97%의 높은 평점을 유지하고 있는 '어쩔수가없다'를 향한 평단의 호평 역시 끊이지 않고 있다. 필름 쓰렛(Film Threat)은 "처음부터 끝까지 흥미진진하다. 박찬욱 감독이 또 한 번 걸작을 탄생시켰다.", 미국 연합 통신사(Associated Press)는 "'어쩔수가없다'에서 박찬욱 감독은 여전히 최고의 기량을 유지하고 있다."라며 찬사를 보냈다. 이어 IGN 무비(IGN Movies)는 "박찬욱 감독의 작품 세계에 또 하나의 성공작으로 자리매김한 '어쩔수가없다'는 도발적인 이미지와 동시대의 주제를 밀도 있게 엮어낸 유쾌하면서도 비극적인 스릴러", 오리지널 씬(Original Cin)은 "정교한 촬영과 설득력 있는 연기, 대비적인 로케이션을 통해 현실과 부조리가 교차하는 세계를 펼쳐 보인다. 현대 사회를 향한 통찰에 조금의 흐트러짐도 없다"라며 극찬했다.
'어쩔수가없다'는 '다 이루었다'고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 '만수'(이병헌)가 덜컥 해고된 후, 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 담았다.
jyyang@newspim.com