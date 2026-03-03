박봄, 산다라박 마약 투약 주장…"ADD 환자인 날 마약쟁이 만들어"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 2NE1 멤버 박봄이 팀 동료인 산다라박이 마약을 투약했다는 주장을 내놨다.
박봄은 3일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 자필 편지를 올려 "저는 아프지 않고 열심히 잘 지내고 있다. 조심스러운 얘기, 무서운 얘기를 하려고 한다. 또 난리날까 조심스럽지만 애더럴이라고 알려진 약이 마음에 걸린다"라고 말했다.
이어 "그 약은 마약이 아니다. 저는 ADD(주의력결핍장애)환자고, 이걸 주의력 결핍이라고 부른다"라고 설명했다.
박봄은 "박산다라가 마약으로 걸려서 그걸 커버하기 위해 박봄을 마약쟁이로 만들었다"라고 주장했다. 그는 "당시 나라에 애더럴에 대한 약과 법 자체가 없었다. 이상하게도 박봄 이후로 법이 생겼다"라고 덧붙였다.
박봄은 "꼭 드리고 싶은 말은 YG엔터테인먼트와 양현석과 테디, 이채린(CL)은 거의 30년 동안 하나도 쓰지 않은 마약을 박봄이 정량보다 많이 썼다고 나라에 보고하는 짓을 하지 마시길 바란다"라고 강조했다.
이는 지난 2010년 박봄이 미국에서 암페타민을 밀반입해 논란을 빚었던 사건을 다시 언급한 것으로 풀이된다. 당시 박봄 측은 우울증 치료를 위해 암페타민을 투약했다고 해명했다.
애더럴은 마약류인 암페타민의 복합제제로 주의력 결핍 과잉행동 장애(ADHD) 치료 등에 쓰이는 향정신정의약품이다. 국내에서는 금지된 약물이지만, 미국에서는 승인된 약물이다.
