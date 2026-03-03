서금원, 지난해 영세 자영업자 및 취약계층 대출이자 10.7억원 지원

신용카드 영세 가맹점 이자 지원 3.2억원 등
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 서민금융진흥원(원장 김은경, 서금원)은 '민·관 협업형 미소금융 이자지원 사업'을 통해 2025년 한해 동안 총 10억7000만원의 미소금융 대출이자를 지원했다고 3일 밝혔다.
서금원은 미소금융을 이용 중인 영세 자영업자 및 사회적 취약계층의 금융 부담을 덜어 주기 위해 '지자체 이자지원 사업'과 '신용카드 영세가맹점 이자지원 사업'을 통해 상생금융을 실현하고 있다.
지자체 사업은 지역 내 미소금융 이용자에게 최대 연 4.5%까지 대출이자를 지원한다. 2021년 익산시를 시작으로 현재까지 전국 16개 지자체와 협업 중이다.
서금원은 이 사업을 통해 지난해 이자 7억5000만원(1만969건), 누적 17억원(2만4988건)을 지원해 영세자영업자 및 취약계층의 금융 부담 완화 및 안정적인 경제 기반 마련에 기여했다.
신용카드사회공헌재단과 함께 신용카드사 등 민간 기부 재원을 활용한 '신용카드 영세가맹점 이자지원 사업'도 2017년부터 운영 중이다.
미소금융을 이용중인 연 매출 3억원 이하의 영세 가맹점주를 대상으로 정상 납입한 최대 6개월 분 이자를 캐시백 형태로 지원하는 사업이다.
지난해 이자 3억2000만원(8052건), 총 누적 25억원(11만2990건)을 지원해 영세 가맹점주의 생계 안정은 물론 대출 성실 상환을 유인해 채무 상태 개선에도 기여했다.
김은경 원장은 "지자체 이자지원 사업은 민·관 상생 금융 모델 중 하나로 영세 자영업자와 취약계층의 금융부담 완화 등 ESG 가치를 창출하고 있는 매우 모범적인 사례"라며 "많은 분들이 금융비용을 절약하고 미소금융을 통해 실질적인 자활을 이룰 수 있도록 사업을 지속적으로 확대해나갈 것"이라고 밝혔다.
