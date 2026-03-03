"으라차! 삼척기줄!"…12만 명이 당긴 2026 삼척정월대보름제 성료

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시 대표 민속축제인 '2026 삼척정월대보름제'가 유네스코 인류무형문화유산 삼척 기줄다리기를 앞세워 사흘간 12만 명이 찾는 가운데 성황리에 막을 내렸다.
삼척시는 유네스코 인류무형문화유산이자 강원특별자치도 무형유산인 삼척 기줄다리기를 중심으로 펼쳐진 2026 삼척정월대보름제가 시민과 관광객의 높은 참여 속에 성황리에 마무리됐다고 3일 밝혔다.
올해 축제는 "으라차! 삼척기줄! 전통을 당겨 미래로!"를 주제로 지난달 27일부터 1일까지 사흘간 엑스포광장 일대에서 열렸으며 전통 세시풍속과 현대적 문화 콘텐츠를 결합한 다채로운 프로그램으로 세대를 아우르는 참여형 축제로 자리매김했다.
개막일에는 엑스포광장에서 새해 소망 길놀이를 시작으로 식전 공연과 특집방송 축하공연이 이어졌고 에어리얼쇼와 대형 불꽃놀이가 밤하늘을 수놓으며 축제의 서막을 화려하게 열었다.
이어 달집태우기, 망월놀이, 낙화놀이 등 정월대보름 고유의 세시풍속이 재현됐으며 윷놀이·줄씨름·제기차기 대회, 한복 체험, 전통차 시음, 가족소원쓰기 등 체험행사도 다채롭게 운영돼 가족 단위 방문객들의 발길이 끊이지 않았다.
특히 주최 측 집계로 3월 1일 기준 약 12만 명이 축제장을 찾은 것으로 나타나 삼척정월대보름제가 지역을 넘어 전국적인 대표 민속축제로 성장했음을 다시 한 번 입증했다.
김영희 문화예술과장은 "삼척정월대보름제는 지역의 전통문화를 계승하는 소중한 문화자산이자 전국적인 대표 민속축제로 자리 잡고 있다"며 "마지막 제례까지 안전하게 마무리해 시민 모두의 안녕과 번영을 기원하겠다"고 말했다.
한편 정월대보름 당일인 3월 3일에는 천신·지신·해신에게 한 해의 풍년과 안녕을 기원하는 전통 제례가 봉행되며 4일간 이어진 2026 삼척정월대보름제의 대미를 장식할 예정이다.
