경남도, 농업기반정비사업 예산 1494억 확보

농업용수체계로 영농 불확실성 감소
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 가뭄·집중호우 대응과 농업용수 공급 기반 확충을 위해 2026년 농업기반정비사업 예산 1494억 원을 확보했다고 3일 밝혔다.
이번 예산은 국비 1260억 원, 지방비 234억 원으로 구성되며 저수지·양수장·용배수로 등 농업시설 정비에 집중 투입한다.
최근 강수 편차 확대와 국지성 호우 증가로 농경지 재해 예방 필요성이 커진 가운데 노후 시설 수리·보강으로 가뭄 용수 부족과 침수 피해를 줄인다.
용수 취약 지역에는 다목적 농촌용수개발사업으로 신규 용수원을 확보하고, 농촌용수 이용체계 재편으로 공급 효율을 높인다. 사업 과정에서 현장 여건을 반영한 공정 관리와 한국농어촌공사·시군 협업을 강화한다.
도는 안정적 농업용수체계 구축과 재해 대응력 향상으로 농업인 영농 불확실성을 줄이고 생산기반 지속가능성을 강화할 전망이다.
장영욱 농정국장은 "기후위기 시대 농업용수 확보와 재해 예방은 경쟁력 핵심"이라며 "예산을 통해 농업인이 체감하는 영농환경 개선 성과를 내겠다"고 말했다.
