전북교육청, 지방공무원 53명 선발

응시수수료 면제 대상 확대 및 4월 원서 접수
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도교육청은 누리집을 통해 올해 지방공무원 53명을 신규 채용한다고 3일 밝혔다.
직렬별로는 교육행정직 40명(일반 36명·장애 3명·저소득층 1명), 전산직 1명, 공업직 4명(일반기계·일반전기), 속기직 1명, 시설관리직 7명이다.
응시 자격은 2008년 12월 31일 이전 출생한 18세 이상이다. 또한 2026년 1월 1일 이전부터 최종 면접시험일까지 주민등록상 주소지가 전북으로 돼 있어야 한다. 해당 기준일 전까지 전북에 주소지를 둔 기간을 합산해 3년 이상이어야 한다.
올해부터는 응시수수료 면제 대상도 확대된다. 기존의 국민기초생활보장법상 수급자와 차상위계층, 한부모가족지원법상 지원 대상자, 장애인연금법상 수급자에 더해 미성년 자녀 2명 이상을 둔 사람까지 포함된다.
제1회 임용시험 응시원서는 4월 13일부터 17일까지 온라인교직원채용 시스템을 통해 접수한다. 필기시험은 6월 20일, 면접시험은 8월 14일 실시하며, 최종합격자는 9월 1일 발표할 예정이다.
채용 인원과 시험과목, 가산 혜택 등 세부 사항은 도교육청 누리집 공고문에서 확인할 수 있다.
