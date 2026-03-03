대구 북구, 친환경 유용미생물(EM) 발효액 무료 보급

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구 북구청은 3월부터 연말까지 관내 7개 동행정복지센터에서 친환경 유용미생물(EM) 발효액을 주민들에게 무료로 보급한다고 3일 밝혔다.
유용미생물(EM, Effective Microorganisms)은 인간과 환경에 유익한 수십 종의 미생물(효모, 유산균 등)을 배합하여 만든 미생물복합체다. 각종 생활 악취 제거, 주방 및 화장실 청소, 화초 가꾸기 등 다양한 용도로 활용할 수 있어 일상생활에서 널리 활용되고 있다.
북구청은 3월부터 매주 화요일부터 목요일까지 침산3동, 산격4동, 복현2동, 무태조야동, 구암동, 읍내동, 동천동 행정복지센터에서 발효액을 보급한다. 장소별 선착순 270명에게 무료 제공한다. 발효액이 필요한 주민은 오전 9시부터 오후 6시까지 해당 행정복지센터에 빈 용기를 지참하여 방문해야 하며 1인당 1병(1.8L)을 받을 수 있다.
한편, 북구청은 2019년부터 유용미생물(EM) 발효액 무료 보급을 시작했다. 구민들의 지속적인 관심 증가로 작년에는 134톤을 생산․보급해 많은 주민이 이용했다.
배광식 북구청장은 "더 많은 유용미생물(EM) 발효액 무료 보급 사업을 통해 구민들의 환경 의식을 높이겠다. 앞으로도 적극적인 홍보와 내실 있는 교육으로 지속 가능한 미래를 만드는 데 앞장서겠다"라고 전했다.
