사천시, 청렴 실천 결의대회 개최…부패예방 다짐

청렴헌법으로 시민 신뢰 구축
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시는 3일 오전 시청 대강당에서 전 직원과 시민이 참석한 가운데 '청렴 실천 결의대회'를 개최했다고 밝혔다.
이번 행사는 청렴 의식을 되새기고 부패를 사전에 예방하기 위한 실천 의지를 다지는 자리로, 참석자 전원이 '청렴한 사천시' 구현을 다짐했다.
결의대회에서는 2025년 청렴대상 최우수 부서와 개인 수상자가 대표로 결의문을 낭독하며 ▲공무원 행동강령 철저 준수 ▲금품·향응 수수 금지 ▲특혜 제공 근절 등 공직사회 청렴 실천을 약속했다.
시는 실질적 청렴문화 정착을 위해 '사천시 공무원 청렴헌법' 제정, '간부 모시는 날' 등 구시대적 관행 근절, 익명신고센터 운영, 청렴대상 시상 등 다양한 시책을 지속 추진하고 있다.
시 관계자는 "청렴은 선택이 아닌 기본이며, 신뢰는 실천에서 비롯된다"며 "시민이 안심하고 행정을 맡길 수 있도록 모든 공직자가 책임 있는 자세로 임하겠다"고 말했다.
