캐딜락&GMC 프리미엄 채널, 3월 특별 판매 프로모션 진행

'2026 더 뉴 에스컬레이드' 3월 말까지 전시장 시승 이벤트 진행

캐딜락, 에스컬레이드 ESV 특정 재고에 한해 특별 구매 혜택 제공

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 캐딜락&GMC 프리미엄 채널이 따뜻한 봄 드라이빙 시즌을 맞아 3월 한 달간 두 브랜드의 주요 차종을 중심으로 특별 판매 프로그램과 전시장 이벤트를 운영한다고 3일 밝혔다.

우선 캐딜락은 '2026 더 뉴 에스컬레이드' 국내 공식 출시를 기념해 특별 시승 이벤트를 진행한다. '2026 더 뉴 에스컬레이드'는 GM의 첨단 핸즈프리 주행 보조 시스템 슈퍼크루즈(Super Cruise)와 IACC(인텔리전트 어댑티브 크루즈 컨트롤)를 탑재해 장거리 주행 환경에서의 편의성과 안전성을 한층 강화한 모델이다.

이와 함께 TMAP(티맵) 커넥티드 서비스와 최대 42개 스피커를 장착한 AKG® 스튜디오 레퍼런스 사운드 시스템 등을 적용해 플래그십 SUV에 걸맞은 주행 및 편의 경험을 강화했다.

캐딜락 '2026 더 뉴 에스컬레이드 ESV' [사진=캐딜락]

이번 시승 이벤트는 3월 31일까지 전국 캐딜락&GMC 프리미엄 채널 전시장에서 진행되며, 이벤트 응모 및 2026 더 뉴 에스컬레이드 시승을 완료한 고객을 대상으로 딥티크 방향제와 네이버페이 5만원권 상품권을 추첨을 통해 증정한다.

아울러 캐딜락은 주요 모델을 대상으로 다양한 금융 프로모션을 실시한다. 특히 '더 뉴 에스컬레이드 ESV' 일부 재고에 대해서는 현금 500만원 할인을 포함한 특별 구매 혜택을 제공한다.

GMC 또한 프리미엄 채널 전시장 방문 상담 이벤트를 운영한다. 대상 차종은 여유로운 3열 공간을 갖춘 아카디아(Acadia), 강인한 견인 성능과 오프로드 역량을 갖춘 캐니언(Canyon), 그리고 압도적인 퍼포먼스를 자랑하는 허머 EV(HUMMER EV)다.

이벤트 기간 중 상담 이벤트 참여 고객을 대상으로 라이카 D-LUX 8 카메라(1명), 예티 로디 24 하드 쿨러 아이스박스(5명), 스타벅스 e카드 교환권 1만원권(100명)이 추첨을 통해 증정되며, 당첨자는 4월 16일 홈페이지를 통해 공지된다. 또한 상담 이벤트 참여 후 3월 31일까지 아카디아 또는 캐니언을 출고한 고객에게는 추가 추첨을 통해 모바일 주유권 10만원권(50명)이 제공되며, 허머 EV는 예약 상담만 가능하다.

캐딜락과 GMC의 3월 프로모션과 상담 이벤트에 대한 자세한 정보는 전국 캐딜락&GMC 프리미엄 채널 전시장에서 확인할 수 있다. 또한 브랜드별 상세한 판매조건과 이벤트 내용은 각각 캐딜락 홈페이지, GMC 홈페이지를 통해서도 확인 가능하다.

y2kid@newspim.com