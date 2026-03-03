더 뉴 BMW iX3, 전 세계 주요 자동차 어워즈 휩쓸어

유럽, 미국 등 주요 글로벌 시장에서 '올해의 차'

BMW 미래 비전 상징하는 순수전기 SAV

올해 3분기부터 국내 시장 공략 예정

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = BMW 코리아(대표 한상윤)는 차세대 스포츠 액티비티 비히클(SAV) '더 뉴 BMW iX3'가 미국과 유럽 등 전 세계 주요 자동차 어워즈에서 연이은 수상 소식을 전하며 독보적인 우수성을 입증하고 있다고 3일 밝혔다.

더 뉴 BMW iX3는 완전히 새로운 시대로의 전환을 상징하는 순수전기 SAV로, BMW의 미래 비전을 담은 '노이어 클라쎄(Neue Klasse)'의 첫 번째 양산형 모델이다. 지난해 9월 독일에서 열린 'IAA 모빌리티 2025'를 통해 세계 최초 공개된 직후부터 새로운 디자인 언어와 혁신적인 기술력으로 업계의 이목을 집중시켜 왔으며, 최근 잇따른 수상을 통해 탁월한 상품성을 증명하고 있다.

더 뉴 BMW iX3 [사진=BMW 코리아]

특히, 영국의 자동차 전문지 '왓카(What Car?)'에서는 '2026 올해의 차'와 '올해의 프리미엄 전기 SUV'를 동시에 수상했으며, '탑기어(Top Gear)'가 선정한 '2026 올해의 차'를 비롯해 '스위스 올해의 차 2026' 등 유럽 주요 국가의 권위 있는 어워즈를 석권했다.

기술적 진보에 대한 찬사도 이어지고 있다. 독일 '아우토 빌트(Auto Bild)'와 '빌트 암 존탁(Bild am Sonntag)'이 주관하는 유럽 최고 권위의 자동차상인 '골든 스티어링 휠(Golden Steering Wheel)'에서 '최고의 혁신(Best Innovation)' 부문을 수상했으며, 미국 '타임지(Time)'가 선정한 '2025 최고의 발명품' 중 '차세대 전기 SUV' 부문에 이름을 올리며 차세대 전동화 기술력과 디지털 혁신성을 동시에 입증했다.

최대 시장 중 하나인 중국에서도 다수의 매체가 '가장 기대되는 순수 전기 SUV'로 소개하며 출시 전부터 뜨거운 관심을 보이고 있고, 독일의 자동차 전문지 '아우토 모토 운트 슈포트(auto motor und sport)'가 실시한 독자 투표에서는 69대의 경쟁 모델을 제치고 '대형 SUV 및 오프로드 차량' 부문 1위를 차지하며 대중적 인기도 함께 증명했다.

이처럼 글로벌 시장에서 더 뉴 BMW iX3가 인정받는 배경에는 압도적인 혁신이 자리하고 있다. 기술력에서는 주행의 즐거움을 극대화하는 고성능 제어 유닛인 '하트 오브 조이(Heart of Joy)'를 비롯한 4개의 '슈퍼 브레인' 등 첨단 전자 및 소프트웨어 아키텍처를 도입해 전동화와 디지털 기술 전반에서 커다란 도약을 이뤘다.

더불어 6세대 최신 BMW eDrive 시스템을 탑재해 WLTP 기준 최대 805km에 달하는 1회 충전 주행 거리와 최대 400kW의 초급속 충전 성능 등으로 전동화 SAV의 새로운 기준을 제시한다. 또한, BMW 파노라믹 iDrive를 중심으로 한 차세대 디지털 인터페이스를 탑재하고, 새로운 디자인 언어를 적용해 브랜드의 미래 비전을 구현했다.

BMW 코리아는 더 뉴 BMW iX3를 올해 3분기 한국에 공식 출시할 예정이며, 글로벌 주요 시장에서 검증된 경쟁력을 바탕으로 국내 전동화 SAV 시장에 새로운 이정표를 제시할 계획이다.

