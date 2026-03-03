부산도시공사, '아르피나 청소년수련활동' 본격 운영

안전관리 기반, 대규모 운영
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산도시공사 아르피나는 이달부터 초·중·고·대학교 및 청소년 단체를 대상으로 '2026년 아르피나 청소년수련활동'을 본격 운영한다고 3일 밝혔다.
아르피나 청소년수련활동은 체험형 프로그램과 공동체 중심 활동을 통해 청소년의 협동심과 리더십을 키우는 과정으로, 체계적인 안전관리 시스템을 기반으로 진행된다.
주요 프로그램은 ▲스포츠체험 ▲리더십캠프 ▲토요 Youth 챌린지 ▲1박2일·2박3일 공동체 캠프 등이며, 암벽등반·양궁·펜싱 등 스포츠 활동과 공동체 미션, 레크리에이션 프로그램을 결합한 참여형 활동으로 구성됐다.
운영 대상은 초·중·고·대학교 및 청소년 단체로, 50명 이상 단위로 진행한다. 모든 숙박형 수련활동과 대규모 프로그램은 관련 법령에 따른 인증 및 신고 절차를 준수해 안전성을 확보한다.
신창호 사장은 "아르피나 청소년수련활동이 청소년들에게 안전하고 의미 있는 성장의 장이 되도록 운영에 만전을 기하겠다"며 "학교 및 유관 기관과 협력해 청소년 활동 활성화에 기여하겠다"고 말했다.
아르피나는 청소년 참여 확대를 위해 '2026년 아르피나 청소년운영위원회'를 공개 모집 중이다.
