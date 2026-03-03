제주항공, 제주도 '유공 납세자' 표창 수상

제주~김포 하루 26회 운항
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 제주항공이 제주도로부터 '유공 납세자' 표창을 받았다.
제주항공은 3일 제주도청 탐라홀에서 열린 '3월 소통과 공감의 날' 행사에서 표창을 수상했다. '납세자의 날'을 맞아 지방재정 기여도가 높은 법인을 선정했다.
제주항공은 지난 2005년 설립 이후 모든 항공기 정치장을 제주국제공항에 등록했다. 재산세와 취득세를 납부해 지방재정 확충에 기여했다.
노선 확대도 이어왔다. 제주 방문객 유치와 관광 수요 확대에 힘을 보탰다. 지역 상권과 연관 산업 활성화에 영향을 줬다.
하계 스케줄이 시작되는 오는 29일부터 제주~김포 노선을 증편한다. 기존 하루 최대 22회에서 4회 늘린다. 왕복 기준 하루 최대 26회 운항한다. 해당 노선 운항 항공사 가운데 최다 횟수다.
지역 인재 채용도 확대해 왔다. 제주 지역 사회공헌 활동을 이어가고 있다.
지난 2018년부터 4·3 생존희생자와 유족을 대상으로 국내선 정규운임을 최대 50% 할인하는 제도를 운영하고 있다. 2025년 9월 제주도지사 표창을 받았다. 지난해까지 할인 제도 이용 승객은 10만7000여 명이다.
