부산교육청, 지방공무원 임용 필기시험 6월20일 시행

신규 채용 149명, 작년 대비 22명 증가
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 3일 '2026년도 부산시교육청 지방공무원 임용시험 시행계획'을 공고하고, 올해 149명의 신규 지방공무원을 선발한다고 밝혔다.
2026년 제1회 지방공무원 임용 필기시험은 6월 20일 실시한다. 공개경쟁을 통해 ▲교육행정 102명 ▲전산 5명 ▲사서 8명 ▲공업(일반기계) 2명 ▲보건 2명 ▲간호 1명 ▲시설(건축) 3명 ▲기록연구사 1명을 선발, 경력경쟁으로 ▲시설관리 20명을 선발하는 등 144명을 뽑는다. 지난해 122명보다 22명이 늘어난 수치다.
사회적 약자의 공직 진출 기회 확대를 위해 교육행정직렬에서 장애인 12명과 저소득층 3명을, 사서직렬에서 장애인 1명을 구분모집한다.
또 고졸 경력자의 공직 진출 기회 확대를 위해 8월 29일 제2회 상업계고 졸업(예정)자 대상 우수인재 수습직원 선발시험과 10월 31일 제3회 기술계고 졸업(예정)자 대상 경력경쟁 임용시험을 각각 실시한다.
상업계고 졸업(예정)자 대상 우수인재 수습직원 선발시험으로 ▲교육행정 3명, 기술계고 졸업(예정)자 대상 경력경쟁 임용시험으로 ▲공업(일반전기) 1명과 ▲시설(건축) 1명 등 5명을 선발한다.
기술계고 졸업(예정)자 구분모집의 경우 선발 예정직렬 전문성 강화를 위해 전문교과 이수요건(전문교과 총 이수단위 중 관련 전문교과 이수 비율 50%이상)을 올해부터 새롭게 적용한다.
원서는 온라인교직원채용시스템을 통해 접수하며, 공개·경력경쟁 임용시험은 다음달 13~17일까지, 우수인재 수습직원 선발시험은 7월 27~31일, 기술계고 졸업(예정)자 대상 경력경쟁 임용시험은 8월 24~28일까지 접수한다.
ndh4000@newspim.com