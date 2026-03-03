'경기도교육청미디어교육센터 운영 계획' 관내 기관·학교 배포

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청미디어교육센터는 3일 '2026 경기도교육청미디어교육센터 운영 계획'을 수립하고 이를 관내 기관 및 각급 학교에 배포했다고 밝혔다.
도교육청에 따르면 센터는 '미디어 즐겁게, 안전하게, 세상과 소통하다'라는 비전을 바탕으로 ▲학교 미디어교육 ▲미소드림 공유학교 ▲온라인 미디어교육 ▲지속가능 미디어교육 등 4대 추진전략에 따라 운영될 예정이다.
특히, 학교 미디어교육을 위해 교육과정에 기반한 초·중등 미디어 문해교육 과정과 교수·학습자료 개발, 학교 미디어교육 주간 운영, 교원 및 학부모 대상 미디어교육 연수를 강화할 계획이다.
미소드림 공유학교에서는 진로·청소년방송·창업·직업 중심의 특성화 프로그램을 심화하고, 지역사회 및 유관기관과 협력을 통해 남부 지역 기반 교육 프로그램 운영을 확대할 예정이다.
온라인 미디어교육은 경기온라인학교와 연계한 프로그램 운영과 온라인 콘텐츠 개발·보급을 통해 학습 선택권과 접근성을 높이는 데 초점을 맞춘다.
또한, 지속가능 미디어교육에서는 협력체계를 구축하고 국제교류협력을 추진하여 경기도교육청미디어교육센터가 미디어교육 허브 역할을 더욱 강화할 방침이다.
하미진 센터장은 "센터는 현장의 미디어교육 실천을 기반으로 지속가능한 미디어교육 생태계 구축에 주력할 것"이라며, "앞으로도 AI·디지털 시대에 필요한 교육공동체의 미디어 역량을 공교육 내에서 균형 있게 발전시킬 수 있도록 체계적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.
