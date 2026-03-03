'미스터리 수사단', 스펙터클 활약상 미공개 스틸 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 예능 '미스터리 수사단' 시즌 2가 뜨거운 반응 속 수사단의 활약상을 담은 미공개 스틸을 공개했다.

지난달 27일 공개된 '미스터리 수사단' 시즌 2에 대한 반응이 뜨겁다. 한층 짙어진 미스터리 세계관 속 장르를 넘나든 스토리의 확장, 야외로 스케일을 키워 리얼리티를 강화한 전개는 오픈월드 추리 어드벤처의 짜릿한 쾌감과 몰입을 극대화했다. 결이 다른 3개의 미스터리 해결에 나선 수사단 이용진, 존박, 혜리, 김도훈, 카리나, 가비의 개성 넘치는 활약에도 열띤 반응이 쏟아졌다.

미스터리 수사단 스틸컷. [사진=넷플릭스]

그런 가운데 공개된 미공개 스틸은 수사단의 스펙터클한 순간들이 담겨 있어 시선을 사로잡는다. 먼저 경력직 수사단의 멘털을 뒤흔들었던 '블랙룸' 현장이 눈길을 끈다. 암흑 속에서 서로의 음성에만 의지해 퍼즐을 맞춰야 했던 미션부터 끝없이 이어진 환장의 DDR 게임까지, 예측 못한 퀘스트에서 발휘한 수사단의 기막힌 문제해결 능력은 짜릿함을 자아냈다. 특히 수사단의 협동 플레이의 진수를 만끽할 수 있었던 '블랙룸' 미션은 시청자들의 호응을 이끌었다.

괴생명체의 실체에 다가서는 수사단의 활약이 긴박하게 펼쳐진 '디 아더'는 SF 영화를 방불케 하는 재미로 화제를 모았다. "영화 같은 짜릿함과 화려함, 논스크립트만의 리얼함을 동시에 경험할 수 있을 것"이라고 시즌 2 관전포인트를 짚은 정종연 PD의 말처럼, 리얼리티를 살리기 위해 촉감부터 질감까지 구현하는데 심혈을 기울였다는 제작진의 노력은 사진에서도 고스란히 전해진다.

로케이션으로 실제 마을 전체를 섭외한 ​'백수담의 비밀'은 미공개 스틸만 봐도 몰입과 스케일의 차원이 다르다. 저주를 풀기 위해 마을 곳곳을 탐색하는 수사단의 생생한 표정에 더해진 리얼한 마을 분위기가 현장감을 배가한다. 몰입도 높은 공포형 스토리텔링과 결말이 압권인 '백수담의 비밀'은 수사단 역시 시즌 2의 백미로 손꼽는 에피소드로 시청자들의 호응도 이어지고 있다.

