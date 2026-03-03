괴산 산막이호수길, 동절기 휴장 마치고 재개방

[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 괴산군의 명품 걷기길인 산막이호수길이 동절기 휴장을 마치고 다시 개방됐다.
괴산군은 산막이호수길 전 구간을 주말(토·일요일)과 공휴일 오전 9시부터 오후 6시까지 개방한다고 3일 밝혔다.
군은 혹한기 안전사고 예방을 위해 지난 1월 10일부터 2월 28일까지 호수길 운영을 중단했었다.
괴산호를 가로지르는 괴산댐 공도교 구간은 안전 문제로 주말과 공휴일에만 통행이 가능하며 산책로(육상 및 수상 데크) 구간은 평일에도 이용할 수 있다. 유람선은 결빙 등 안전 상황을 점검한 뒤 이달 중순쯤 운항을 재개할 예정이다.
산막이호수길은 총길이 2.3㎞, 폭 1.5∼1.8ｍ로 조성돼 있으며 육상 데크 1151ｍ, 수상 데크 861ｍ, 야자매트길 299ｍ, 괴산댐 공도교 구간으로 구성돼 있다.
공도교에서는 괴산호 경관을 조망할 수 있다. 이 호수길은 지난해 지역 특색을 반영한 설계와 수변경관을 인정받아 '제3회 대한민국 관광정책대상' 생태관광자원 부문에서 대상을 수상했다.
군은 2028년까지 80억원을 들여 산막이옛길(2.2㎞)과 산막이호수길(2.3㎞), 연하협 구름다리(167ｍ)를 연결하는 '산막이옛길 리본(RE:born) 프로젝트'를 추진 중이다. 이 사업이 완료되면 괴산호를 한 바퀴 도는 순환형 둘레길이 완성될 전망이다.
송인헌군수는 "산막이호수길 재개방으로 관광객들이 괴산의 자연을 다시 즐길 수 있게 됐다"며 "방문객 안전 확보를 위해 시설물 관리에 만전을 기하겠다"고 말했다.
한편 괴산군 자연울림 음악분수는 동절기 안전사고 예방과 시설물 동파 방지를 위해 이달 30일까지 휴장하며 4월 재가동될 예정이다.
baek3413@newspim.com